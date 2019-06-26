ГБР провело десятки обысков у чиновников Минобороны: названа причина

Происшествия

В среду, 26 июня, следователи Государственного бюро расследований и Департамента защиты экономики Генпрокуратуры проводят около 40 обысков в рамках уголовного дела о закупке имущества для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам. Об этом на брифинге сообщил глава ГБР Роман Труба.

По словам Трубы, в преступную группу входили должностные лица Минобороны и частных структур, однако подозрение пока никому не предъявлено.

«Все лица, в которых проводятся обыски, являются свидетелями. Подозрения никому не выдвигались», — сказал он, отвечая на вопрос об обыске у бывшего советника Петра Порошенко Юрия Бирюкова.

Глава ГБР опроверг политическую составляющую обысков у Бирюкова.

«О каком политическом преследовании можно говорить, когда оперативные мероприятия проводились в течение года … Никаких политических намерений в этом уголовном производстве нет», — подчеркнул он.

По его словам, обыски проходят в местах проживания служащих Министерства обороны, работников частных структур и в офисных помещениях.

По предварительным оценкам, убытки государства в этом деле составили 100 миллионов гривен. В частности, речь идет о закупке 100 тысяч комплектов военной формы и 20 тысяч бронежилетов, большинство которых не соответствуют заявленным характеристикам.

«Три из пяти бронежилетов простреливаются», — цитирует Трубу «Интерфакс-Украина».

По словам сотрудника ГБР, 11 тысяч бронежилетов изъяли со складов. Они не поступят на вооружение армии. Имя производителя этих бронежилетов пока не назвали.

Ранее Бирюков заявил, что у него изъяли флешку и черновики времен его работы советником министра обороны. Волонтер подчеркнул, что не занимал государственных должностей — был внештатным работником Минобороны, поэтому, по его мнению ГБР, не имело оснований проводить у него обыски.

Как сообщали «ФАКТЫ», участник боевых действий на Донбассе, член команды партии «Европейская Солидарность» Алексей Петров, считает политически мотивированными действия работников Государственного бюро расследований, которые проводят обыски в доме волонтера Юрия Бирюкова.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter