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ГБР провело десятки обысков у чиновников Минобороны: названа причина
В среду, 26 июня, следователи Государственного бюро расследований и Департамента защиты экономики Генпрокуратуры проводят около 40 обысков в рамках уголовного дела о закупке имущества для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам. Об этом на брифинге сообщил глава ГБР Роман Труба.
По словам Трубы, в преступную группу входили должностные лица Минобороны и частных структур, однако подозрение пока никому не предъявлено.
«Все лица, в которых проводятся обыски, являются свидетелями. Подозрения никому не выдвигались», — сказал он, отвечая на вопрос об обыске у бывшего советника Петра Порошенко Юрия Бирюкова.
Глава ГБР опроверг политическую составляющую обысков у Бирюкова.
«О каком политическом преследовании можно говорить, когда оперативные мероприятия проводились в течение года … Никаких политических намерений в этом уголовном производстве нет», — подчеркнул он.
По его словам, обыски проходят в местах проживания служащих Министерства обороны, работников частных структур и в офисных помещениях.
По предварительным оценкам, убытки государства в этом деле составили 100 миллионов гривен. В частности, речь идет о закупке 100 тысяч комплектов военной формы и 20 тысяч бронежилетов, большинство которых не соответствуют заявленным характеристикам.
«Три из пяти бронежилетов простреливаются», — цитирует Трубу «Интерфакс-Украина».
По словам сотрудника ГБР, 11 тысяч бронежилетов изъяли со складов. Они не поступят на вооружение армии. Имя производителя этих бронежилетов пока не назвали.
Ранее Бирюков заявил, что у него изъяли флешку и черновики времен его работы советником министра обороны. Волонтер подчеркнул, что не занимал государственных должностей — был внештатным работником Минобороны, поэтому, по его мнению ГБР, не имело оснований проводить у него обыски.
Как сообщали «ФАКТЫ», участник боевых действий на Донбассе, член команды партии «Европейская Солидарность» Алексей Петров, считает политически мотивированными действия работников Государственного бюро расследований, которые проводят обыски в доме волонтера Юрия Бирюкова.
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