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Реванш начался с армии: Бирюков рассказал об обыске в своем доме
Бывший советник пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков, к которому в среду, 26 июня пришли с обысками, рассказал, что правоохранители интересовались документацией о нормах вещевого обеспечения.
«Уголовное производство по части 2 статьи 364 УК, это про злоупотребление властью и служебным положением. Осталось только понять, как можно злоупотреблять служебным положением сотрудника патронатной службы, единственным полномочием которого является возможность подавать рапорты на имя министра обороны Украины. Странно и то, что ГБР вообще-то должно заниматься госслужащими, а я им не был никогда. То есть, они фактически превысили свои полномочия. Что и подтвердил следователь — он НЕ ЗНАЛ почему они пришли ко мне и как я могу превысить полномочия, которых нет», — написал Юрий Бирюков в социальных сетях.
Он констатировал тот факт, что в Украине реванш начался с армии. «Обыски идут у „пиратов“ Dmitry Marchenko, обыски идут у офицеров, которые четыре года ломали схемы, вскрывали поставки дерьма в армию, находили воровство топлива и писали ТУ… которые теперь ищут следователи», — отметил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный волонтер Юрий Бирюков был назначен помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения Вооруженных сил Украины в октябре 2014 года.
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