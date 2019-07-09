Политика

Не вижу никаких проблем: Зеленский о региональном статусе русского языка для Донбасса

Президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал инициативы своей команды по поводу представления специального статуса русскому языку. Видеозапись разговора с Зеленским опубликовал журналист Юрий Дощатов в Facebook.

По словам Зеленского, автором идеи является глава президентского офиса. Тем не менее, глава государства инициативу в целом поддерживает.

«Надо дать возможность людям говорить по-русски в Донецке, если они хотят. А что тут такого? У нас нет проблем. Просто они хотят… Такая информационная война была, что нельзя говорить на русском языке… Если у дончан будет что-такое специальное, чтобы они, например, документы могли заполнять на русском языке, я не вижу в этом никакой проблемы», — сказал Зеленский.

Напомним, ранее глава офиса президента Зеленского Андрей Богдан предложил сделать русский язык региональным на Донбассе. А лидер «Слуги народа» пообещал до момента деоккупации Донбасса публично использовать только русский язык.

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