Земля оказалась в самом центре "коридора затмений": чем это опасно

Стиль жизни

Сейчас Земля находится в промежутке между двумя затмениями, который астрологи традиционно называют «коридором». В ночь с 9 на 10 июля — его срединная точка, которая считается самым опасным временем. Чем она грозит жителям планеты и как себя вести в этот период, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал известный астропсихолог Валентина Виттрок. Ранее Валентина Виттрок составила гороскоп для всех знаков Зодиака на июль.

— «Коридором» называют магическое время между двумя затмениями, в нынешнем июле он продлится со 2 по 16−17 число , — говорит Валентина Виттрок. — Как правило, длится коридор две недели — такой временной отрезок проходит между новолунием и полнолунием, с которыми связаны солнечное и лунное затмение соответственно. Этот период в разных странах и культурах называют также «временем кармы», или «бумеранга»: все, что было сделано в прошедшее с момента предыдущего затмения время, будет подвергаться детальному разбору, а затем и суду. Тем, кто не сделал ничего предосудительного, можно не бояться — им бумеранг не грозит. Ну, а тем, кто успел нагрешить, не стоит удивляться — они получат по заслугам.

Под ударом в это время будут находиться прежде всего люди, рожденные под знаками Рака и Козерога (в первом знаке 2 июля произошло солнечное затмение, во втором 10 июля произойдет лунное), также прочувствуют на себе его влияние те, кто родился под знаком Льва и Весов, но и остальным расслабляться не стоит.

— Значит, звезды несут в это время наказание?

— Задача мироздания в данном случае — не наказание, а необходимость провести «работу над ошибками». Людям нужно сделать выводы о том, что было совершено не так, и впредь так не поступать. Астрология — наука не только о звездах и их влиянии на нас, но и о духовном развитии человека. И небесные светила будут водить вас по кругу, тыча носом в ваши прегрешения и ошибки до тех пор, пока вы не исправитесь — возможно, стоит сделать это пораньше, чтобы не тратить отведенное вам для жизни драгоценное время на постоянные повторы.

Нынешний коридор затмений укажет на те проблемные моменты, которые мешают жить. Внимательно следите за тем, что будет с вами происходить — ни одно событие не случится просто так, каждое станет либо причиной, либо следствием того, что вы совершили ранее.

Происходящее будет полностью соответствовать знаменитому театральному правилу о ружье: если в первом акте оно висит на стене, то в четвертом обязательно должно выстрелить. Будьте максимально внимательны — обращайте внимание на знаки, мироздание будет посылать вам их с определенной целью.

Впрочем, это не единственная задача нынешнего коридора затмений — оно также призвано убрать из жизни все, что мешает, расчистив место для нового и прогрессивного — возможно, того, о чем вы давно мечтаете. Поэтому, если что-то — или кто-то — в это время уйдет из вашей жизни, не стоит паниковать — свято место долго пустым не останется. Так, если уйдете — или вас уйдут — с работы, не переживайте — свободным человеком вы не останетесь — вскоре получите новое предложение, а новая должность будет гораздо интереснее и перспективнее, нежели прежняя. Но неприятен не только — и не столько! — сам коридор затмений, хотя это сложное время, сколько его так называемая срединная точка.

— Что это такое?

— Срединная точка коридора затмений — время между ними, поделенное пополам — в нашем случае она выпадает в ночь с 9 на 10 июля. Это время обещает быть самым фатальным в течение всего коридора затмений. Все, что происходит в срединной точке затмений, заранее предопределено судьбой, и никакие действия, предпринятые человеком, не в состоянии на эти события повлиять: то, что должно произойти, обязательно произойдет. То же самое можно сказать о людях, которые появятся на свет в это время. В течение жизни они как будто идут по заданному пути, не имея возможности сделать шаг в сторону — в отличие от других людей в своей судьбе они не властны ни в чем.

В период коридора затмений, и особенно его срединной точки, не стоит приступать к реализации новых проектов и принимать решения, от которых в ближайшее время будет зависеть ваша жизнь. Также, если есть такая возможность, нужно перенести на другое время поездки и — особенно! — перелеты, поскольку ничего хорошего ждать от них не придется: путешествия в эти дни чреваты как минимум путаницей с билетами и задержками рейсов, а как максимум — авариями.

— Значит, от срединной точки ожидать только неприятностей?

— Нет, фатальность затмений — это не обязательно плохо. Дата срединной точки может стать одним из самых счастливых дней в вашей жизни. Например, в этот день вы можете рискнуть и совершить невозможное — вероятность того, что вам это удастся, достаточно высока. Давно мечтаете начать писать книгу, но уверены, что у вас ничего не получится? Начните хотя бы с первого листа — кстати, многие психологи считают, что первый шаг — это уже половина дела. Хотите сделать предложение девушке, которая на вас даже не смотрит? Откиньте все сомнения и идите ва-банк. В конце концов, вы ничего не теряете: даже если она вам откажет, вы останетесь на тех позициях, на которых находитесь сейчас, наблюдая за ней со стороны. А вдруг она ответит вам согласием, и вы сможете почувствовать себя победителем — шанс на такое развитие событий довольно велик. Срединная точка затмений может сделать из каждого человека волшебника, который в состоянии изменить свою жизнь к лучшему. Но, повторюсь, касается это только тех моментов, в которых вы — даже в случае проигрыша — ничего не теряете, в отношении проектов, на которые вы делаете серьезную ставку, лучше не рисковать.

Ранее астролог международной категории рассказала, как встретить полное солнечное затмение 2 июля. А победитель «Битвы экстрасенсов» Хаял Алекперов представил гороскоп на июль для всех знаков Зодиака. Он же рассказал в эксклюзивном интервью ФАКТАМ, как вести себя в июле, чтобы максимально оздоровиться.

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