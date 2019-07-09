21-летний австралиец умер, выпив протеиновый коктейль с кофеином

Мир

В понедельник, 8 июля, австралиец Найджел Фут написал у себя в Facebook пост-предупреждение о смертельной опасности кофеина. 31 декабря 2018 года скоропостижно скончался его сын Лахлан. Парень не дожил всего день до своего 22-летия. Родители нашли его мертвым на полу в ванной комнате. И вот сейчас коронер передал им свое заключение. Лахлан умер от передозировки кофеина.

«Я не хотел обсуждать в соцсети смерть Лахлана, однако теперь передумал и написал этот пост, потому что существует возможность, что он может спасти чью-то жизнь…» — считает Найджел.

Лахлан Фут

Лахлан Фут был 30 декабря на предновогодней вечеринке. Вернулся домой уже после полуночи. В 02:07 оставил следующую запись на своей страничке в Facebook: «Думаю, мой протеиновый порошок испортился. Только что сделал антипохмельный энергетический коктейль, и у него был ужасный вкус. Ладно… спокойной ночи, друзья. Увидимся утром».

Родители обнаружили Лахлана спустя несколько часов. Он был мертв.

Вскрытие показало, что в крови парня алкоголь был, но в очень незначительном количестве. Вернувшись после вечеринки домой, Лахлан, очевидно, не рассчитал количество кофеина, который у него был в виде порошка. Откуда и когда этот порошок появился у его сына, Найджел не знает до сих пор. Он точно выяснил, что Лахлан сам этот порошок не покупал.

«Скорее всего с ним поделился кто-то из друзей. Лахлан мог даже не читать инструкцию и имеющиеся в ней предупреждение. Врач сказал нам, что чайная ложка чистого кофеина убивает. Она эквивалентна 50 чашкам крепкого кофе, выпитого подряд. Мы с женой этот порошок не покупали. Думаю, сын сам принес его. Возможно, ему кто-то посоветовал. Говорят, эта дрянь сейчас пользуется спросом. Вполне возможно, что Лахлан забыл о ее существовании и когда делал коктейль, перепутал с сахаром или протеиновой добавкой», — написал Найджел Фут.

Это уже не первый подобный случай в мире. В 2014 году в США от кофеина скончались Старшеклассница Логан Штайнер и выпускник колледжа Джеймс Уэйд Свит.

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