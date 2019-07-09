Новые тренды в летнем уходе за волосами: советы стилиста (фото)

Стиль жизни

Лето — прекрасная пора для того, чтобы продемонстрировать красоту своих волос. Однако в жару они быстро теряют свежий вид, а после отдыха на море могут становиться сухими и тусклыми. Да и городское солнце, как утверждают специалисты, оказывает на них не лучшее влияние. О том, как ухаживать за волосами летом, чтобы они были красивыми и здоровыми, «ФАКТАМ» рассказала киевский стилист по прическам Ольга Мачарова, которой доверяют свои волосы многие известные модницы украинской столицы.

— Ольга, многие замечают, что летом волосы быстрей становятся жирными. Как дольше сохранить их свежесть?

— Как говорят французы, лучшая прическа — вымытые волосы. Мыть голову нужно ежедневно. Считаю, это полезно. Очищая кожу головы, мы способствуем тому, что волосы смогут лучше дышать. При этом необходимо правильно подобрать шампунь. Средства для объема больше, чем остальные, подсушивают волосы у корней, поэтому волосы будут меньше жирнеть. Есть шампуни для ежедневного использования. Важно подобрать формулу под ваш тип волос. Также советую использовать летом шампуни, защищающие от воздействия солнечных лучей.

— Питательные шампуни стоит отложить до осени?

— Их можно чередовать с остальными, если волосы повреждены. Особенно это касается обладательниц осветленных волос. Если же волосы здоровые, питать их летом специальными составами нет необходимости. Они могут быстро становиться жирными.

— А как насчет масок?

— Их наносите не чаще, чем раз в неделю или раз в две недели. Летом лучше использовать кондиционеры. А если волосы очень тонкие, можно обойтись и без кондиционера. Просто дважды вымойте шампунем и сполосните водой. К слову, не рекомендую мыть волосы очень горячей водой. Только теплой. А сполоснуть нужно еще более прохладной. Волосы дольше будут оставаться свежими. У блондинок же лучше сохранится цвет.

Ольга Мачарова: «Советую использовать летом шампуни, защищающие волосы от воздействия солнечных лучей”

— Заметила, что лак и гель для волос способствуют тому, что волосы загрязняются быстрее. Как быть?

— Без применения фиксирующих средств во многих случаях не обойтись.

— Накануне различного рода торжеств иногда женщины делают в салоне вечером укладку «на завтра». Стоит ли это делать или все же лучше перенести процедуру укладки на раннее утро?

— Конечно, лучше делать укладку в тот день, когда нужно идти в ресторан или на какое-то важное мероприятие. Ведь локоны за ночь могут раскрутиться. Это во многом зависит от структуры волос. Однако нужно отметить, что вообще салонные укладки держатся гораздо дольше, чем выполненные самостоятельно в домашних условиях.

— Правда, что непосредственно перед окрашиванием волосы лучше не мыть, чтобы минимизировать воздействие агрессивных красителей?

— Сегодня профессиональные средства для окрашивания очень щадящие, поэтому считаю, что такое утверждение несколько устарело.

— В линейках профессиональных шампуней есть шампуни для очищения кожи головы. Как их использовать?

— Они предназначены для тех, у кого проблемная, например, пересушенная кожа, есть зуд, перхоть. К слову, в салонах все больше процедур для кожи головы. И это правильно. Ведь здоровье кожи и волос взаимосвязано. А вообще, рост и состояние волос напрямую зависят от состояния организма. Лето — прекрасное время для того, чтобы получить необходимые витамины.

— Один известный стилист советовал полоскать волосы, добавляя в воду сок лимона.

— С этим нужно быть осторожным, если кожа головы сверхчувствительна. Лимонный сок способен подсушить волосы и даже немного осветлить. Что касается применения лекарственных растений для решения проблем волос, самолечение может не только не принести пользу, но и усугубить ситуацию. Вы не можете предвидеть реакцию организма на то или иное народное средство. Формулы сертифицированной профессиональной косметики разработаны учеными в лабораториях. В их состав входит оптимальное количество компонентов определенной концентрации. В домашних условиях просчитать все это с такой точностью невозможно. А следовательно, самолечение волос лекарственными растениями может быть вредным.

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— Как дольше сохранить свежесть прически тем, кто отправляется в путешествие?

— Сегодня популярны всевозможные плетения, косы. Они подойдут практически под любой стиль. Очень хороший вариант для путешествия — афрозавивка. Это очень мелкие кудри. Такого рода укладка легко трансформируется в различные прически. Также для путешествий рекомендую укладку гофре. Она подсушивает волосы в прикорневой зоне, поэтому они не так быстро становятся жирными. Однако часто делать эту укладку не советую, чтобы не пересушить волосы.

Хороший вариант для путешествия – афрозавивка. Такого рода укладка легко трансформируется в различные прически

— Сейчас во многих линейках есть сухие шампуни. Как правильно ими пользоваться?

— Данным средством нужно проработать потерявшие свежесть волосы у корней и немного взъерошить пальцами. Перед использованием содержимое баллончика хорошо взболтайте.

— Как защитить волосы тем, кто отправляется на море?

— Помимо средств для домашнего ухода, существуют профессиональные салонные процедуры. Например, волосы покрываются специальным безамиачным составом. Он обволакивает волос прозрачной пленкой и таким образом защищает. Эта процедура делает волосы более эластичными и блестящими. Ее хорошо использовать для натуральных, неокрашенных волос. А если у вас окрашенные волосы, просто сделайте тонирование безамиачным красителем.

— Многие летом хотят изменить стрижку или окрашивание. Что сейчас в тренде?

— Сегодня в моде теплые оттенки блонда — медовые и карамельные, хотя еще недавно были актуальны пряди в холодной палитре. Что касается стрижек, все большую популярность набирают очень короткие французские. Всегда актуально каре. Вне моды длинные волосы. Отправляясь на отдых, будьте красивой и ухоженной. Пусть в отпуске вас ждут яркие незабываемые впечатления. Чудесного вам лета!

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Фото из альбома Ольги Мачаровой

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