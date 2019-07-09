Украина

Парубий, Сюмар и Ионова предлагают усилить ответственность за непризнание Крыма и ОРДЛО территорией Украины

Усилить уголовную ответственность за умышленное непризнание украинской юрисдикции территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей предлагают народные депутаты Украины, члены избирательного списка партии «Европейская Солидарность» Андрей Парубий, Виктория Сюмар и Мария Ионова.

Они зарегистрировали в Верховной Раде соответствующий законопроект № 10 423 и предлагают внести изменения в статью 110 Уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Авторы законопроекта предлагают, чтобы умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины каралось лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Для представителей органов власти, которые совершат такое правонарушение, предлагается более суровое наказание: лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Такие же санкции, согласно законопроекту, будут применены к лицам, которые совершат правонарушения повторно или по предварительному сговору группой лиц.

Если такое непризнание привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям, то законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно — с конфискацией имущества или без таковой.

В действующей редакции статьи 110 Уголовного кодекса речь идет только об умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также о публичных призывах или распространении материалов с призывами к совершению таких действий.

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