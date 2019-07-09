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Колумбийский мачо Maluma вышел на сцену в Киеве с украинским флагом и заговорил на украинском (фото, видео)

25-летний колумбийский мачо Maluma, снявшийся в клипе Мадонны, впервые выступил в Киеве. Он представил свое зажигательное шоу 8 июля в столичном Дворце спорта. Перед концертом иностранный гость признался, что впечатлен Киевом и отправился на небольшую экскурсию. В своем Instagram он эмоционально делился впечатлениями, выкладывая видео и восхищаясь красотой украинских девушек.

«Скажу очень откровенно: все только говорят о девушках и женщинах из Украины. Конечно, я хочу прогуляться по достопримечательностям Киева. Но я с восторгом жду возможности увидеть, какие же они украинские девушки», — с юмором признался Maluma «Светской жизни» перед визитом в Киев.

Перед концертом он отдыхал в номере пятизвездочного отеля в центре столицы и еще больше подзадорил своих фанаток, опубликовав видео, на котором с оголенным торсом соблазнительно танцует под одну из своих песен. Тем временем, тысячи поклонниц ждали его во Дворце спорта.

Перед выступлением зажигательного колумбийца публику разогревала не менее зажигательная NK (Настя Каменских). Нашу звезду Maluma выбрал из нескольких предложенных артистов.

«Она восхитительно исполняет свою песню Peligroso на испанском. От нее чувствуется дикая энергетика. И это то, кроме классного голоса и харизмы, что помогает ей завоевывать такую популярность. И вообще — это так круто, что у вас есть такие артисты, которые представляют вашу страну в мире и на таких масштабных церемониях, как Latin Grammy. Я думаю, что она очень упорная и трудолюбивая девушка, раз уж добилась таких успехов. А значит, NK покорит и мировую сцену», - рассыпался в комплиментах Насте Maluma.

И он не прогадал с выбором. Настя своими горячими танцами и сексуальными образами завела публику. Перед зрителями певица предстала в новом откровенном наряде, подчеркивающем ее пышный бюст и упругие ягодицы. Певица в сопровождении своего балета исполнила композиции "Ломала", "Обіцяю", Peligroso, "Это моя ночь". После выступления Каменских не скрывала своего восторга и опубликовала совместное с Maluma фото.

«Maluma, рада приветствовать тебя в Киеве. Ты – непревзойденный артист, ты подарил украинцам невероятное шоу, наполненное зажигательной энергетикой, зажигательными танцами и прекрасной музыкой! Очень рада стать частью такого грандиозного концерта и открыть твое выступление. Ты зажег этот вечер!» – написала Настя Каменских под снимком.

После выступления Каменских Maluma не стал долго томить публику. Минут через 20 он, в неоновых оранжевых штанах и облегающей майке, появился на сцене под лазерное шоу, сорвав бурю аплодисментов. Он будто разводил лучи руками и рассеивал их в зал. Несмотря на то, что в Украине выступал впервые, публика приветствовала его как горячо любимого старого друга, подпевала его хиты и повторяла зажигательные танцевальные движения. Во время выступления звезды на огромных экранах транслировалась 3D анимация. Дополняли выступления горячего кубинца девушки из балета с аппетитными формами. Да и сам певец не упускал возможности двигать бедрами в такт музыке.

Стоит отметить, Maluma весь вечер был в прекрасном настроении, заигрывал с публикой, много общался.

Наибольшие овации вызвало его появление на сцене с украинским флагом, которым он обмотался и исполнил одну из своих лирических песен. В это время на экранах за сценой также появились желто-голубые цвета. Певец признался, что в восторге от украинского языка, но считает его слишком сложным для изучения. Но все же порадовал поклонников несколькими фразами, которые ему удалось запомнить за время пребывания в Киеве. «Дякую» и «цілую» , — повторял он со сцены.

Ради справедливости стоит отметить, что такие трюки он повторяет во многих странах.

Напомним, сейчас Maluma находится в мировом туре в поддержку нового, четвертого студийного альбома 11:11, который презентовал в мае этого года. Как признался певец, поклонницы в разных городах мира преподносят иногда весьма пикантные сюрпризы. Так, во время выступления в испанском Лиссабоне женщины забросали сцену трусиками. От этого 25-летний колумбиец несколько смутился и не знал, что делать с такими подарками.

«Несколько дней назад у меня был концерт в Лиссабоне. Там была очень крутая сцена — по центру арены, то есть выступал просто в толпе, и девушки бросали в меня бельем — бра, трусики. Я и думаю: „Боже мой, что я должен со всем этим делать: забрать домой или оставить на сцене“. Я был растерян, но это было что-то особенное», — поделился Maluma.

В свои 25 лет Хуан Луис Лондоньо Ариас (настоящее имя артиста) успел многого добиться. Он стал звездой у себя на родине и завоевал сердца поклонников во всем мире. Талантливого парня заметила и Мадонна. Артисты спели дуэтом и снялись в клипе на совместную композицию Medellin.

Ранее певец признавался, что Мадонна всегда была для него иконой, и о совместной работе с ней он мог только мечтать. Работа над клипом еще больше вдохновила молодого певца, придала ему уверенности. В том числе, благодаря поддержке и советам американской суперзвезды, которая помогла ему раскрыться.

«Во время съемок совместного клипа она хотела, чтобы я раскрыл всю свою сексуальность. Изначально я хотел быть более агрессивным, но она сказала: «Нет, это совершенно не то, кем ты есть на самом деле. Ты чувственный. Постарайся передать именно это. Представь, что перед тобой женщина твоей мечты», — рассказывал Maluma.

Кстати, он успел поработать со многим мировыми знаменитостями, такими как Шакира и Рики Мартин.

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