Концерт группы KISS в Киеве: появились впечатляющие фото с воздуха

Шоу-бизнес

В воскресенье, 16 июня, в Киеве состоялся концерт живых легенд рок-музыки — группы KISS. За 46 лет музыкальной карьеры группа продала более 100 миллионов записей, удостоилась титула самой зрелищной рок-банды и заняла свое почетное место в «Зале славы рок-н-ролла».

Играя в стиле хард-рок, глэм-рок и хеви-метал, музыканты подчеркивают свою индивидуальность ярким сценическим макияжем и громкими пиротехническими шоу.

Одним из самых известных треков группы стала композиция I Was Made for Lovin 'You, которая вошла во второй «золотой» альбом группы. Композиция удачно соединила в себе глэм-рок и диско. На 30-летнем юбилее «KISS» в Мельбурне композицию исполнили в сопровождении симфонического оркестра. Также публике полюбились такие композиции музыкантов, как God of Thunder, God Gave Rock-N-Roll to You, Forever, Hard Luck Woman, Detroit Rock City.

В 2018 году группа KISS объявила, что поедет в свой последний тур, который будет длиться почти год и охватит около 20 стран мира. Этот тур, по словам самих музыкантов, — лучшая возможность поблагодарить KISS Army, преданных фанатов группы, без которых она не смогла бы столько просуществовать и достичь.

«Все, что мы создали и завоевали за последние четыре десятилетия, было бы невозможно без миллионов людей, которые приходили на наши концерты в клубы, концертные залы и на стадионы. Этот тур будет настоящим праздником для наших преданных фанатов и последним шансом увидеть KISS для тех, кто еще не был на наших концертах. Мы собираемся уйти со сцены такими же, какими поднялись на нее: непримиримыми и необузданными!», — заявилив KISS.

Одним из памятных выступлений должен был стать и концерт группы в Киеве.

В связи с концертом рок-звезд на НСК «Олимпийский» даже были объявлены изменения в работе столичного метрополитена. В частности, с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, вводились ограничения на вход станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого». К сожалению, концерт вряд ли стал аншлаговым: судя по снимкам с дронов, недостаток зрителей ощущался даже в фан-зонах. Возможно, причиной этого стала цена билетов, которая начиналась с 999 гривен. Как бы там ни было, но фанаты группы наверняка смогли насладиться действом своей любимой группы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в продаже на киевский концерт были билеты стоимостью 5 тысяч долларов (почти 130 тысяч гривен). Это особенная категория билетов, которые можно купить на любое выступление группы в рамках тура. Билет ULTIMATE KISS ARMY EXPERIENCE дает его обладателю множество привилегий. После концерта он может лично пообщаться с участниками группы KISS и сделать с ними совместное фото. За такие деньги за шоу можно наблюдать из специальной технической зоны, доступ к которой имеет только команда тура. Также вип-зритель может находиться в закрытых местах, доступных только для музыкантов — выйти на сцену по специальному коридору, посидеть за барабанной установкой, прикоснуться к другим инструментам, а также побывать в гримерке музыкантов и примерить их эпатажные костюмы и огромную обувь.

