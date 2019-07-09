Детское Евровидение-2019: в Украине серьезно изменили условия отбора

Шоу-бизнес

В Украине изменили условия договора, который должен подписать потенциальный участник национального отбора на Детское «Евровидение-2019». Очевидно, что к новациям оргкомитет сподвиг скандал с MARUV, отказавшейся от участия во взрослом песенном конкурсе по политическим мотивам.

В новом договоре есть пункт о возможности отказа от участии в национальном отборе на любом этапе в случае, если у конкурсанта были концерты после 1 января 2014 года на территории страны-агрессора.

«В случае несоответствия или нарушения участником настоящего Положения, правил (условий) Международного конкурса, указаний ПАО „НОТУ“ во время проведения Отбора Оргкомитет имеет право отказать в участии в Отборе или прекратить участие в Отборе участника в любое время», — говорится в нем.

Национальный конкурс решено проводить онлайн, ради обеспечения участия в нем всех желающих, располагающих записанным видео.

Конкурс состоится 24 ноября в польском городе Гливице.

Напомним, 7 июля стал известен победитель украинского детского песенного конкурса «Голос.Діти».



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