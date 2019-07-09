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Детское Евровидение-2019: в Украине серьезно изменили условия отбора
В Украине изменили условия договора, который должен подписать потенциальный участник национального отбора на Детское «Евровидение-2019». Очевидно, что к новациям оргкомитет сподвиг скандал с MARUV, отказавшейся от участия во взрослом песенном конкурсе по политическим мотивам.
В новом договоре есть пункт о возможности отказа от участии в национальном отборе на любом этапе в случае, если у конкурсанта были концерты после 1 января 2014 года на территории страны-агрессора.
«В случае несоответствия или нарушения участником настоящего Положения, правил (условий) Международного конкурса, указаний ПАО „НОТУ“ во время проведения Отбора Оргкомитет имеет право отказать в участии в Отборе или прекратить участие в Отборе участника в любое время», — говорится в нем.
У Положеннях про відбір на Дитяче Євробачення-2019 з’явилися такі пункти: ❗️ «Оргкомітет відмовляє в участі у Відборі, припиняє участь у Відборі учасника на будь-якому етапі Відбору або скасовує результати Відбору, якщо учасник (сольний виконавець/гурт) здійснював концертну діяльність після 01.01.2014, планує чи здійснює в цей час виступи на території країни- агресора та/або на окупованій території, брав участь у заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо країни-агресора. 3.4. У разі невідповідності або порушення учасником цього Положення, правил (умов) Міжнародного конкурсу, вказівок ПАТ „НСТУ“ під час проведення Відбору Оргкомітет має право відмовити в участі у Відборі або припинити участь у Відборі учасника в будь-який час».
Национальный конкурс решено проводить онлайн, ради обеспечения участия в нем всех желающих, располагающих записанным видео.
Конкурс состоится 24 ноября в польском городе Гливице.
Напомним, 7 июля стал известен победитель украинского детского песенного конкурса «Голос.Діти».
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