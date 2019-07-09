Украина

Министру Насалику объявили о подозрении: что об этом известно

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику по факту внесения им недостоверных сведений в декларацию за 2015−2018 годы.

В соответствии с материалами расследования, в 2014 году подозреваемый получил займ от физического лица в сумме 1,249 млн долларов, однако не отразил эту информацию в имущественных декларациях.

Действия высокопоставленного госслужащего квалифицированы по статье 366−1 Уголовного кодекса Украины («Подача субъектом декларирование недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления»).

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2,5 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан до 3 тысяч таких минимумов, или же общественных работ на срок 150−240 часов, или же лишением свободы на срок до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Напомним, в конце мая президент Зеленский пообещал главам НАБУ и САП «невмещательство», но только на три месяца, по истечении которых те должны будут продемонстрировать серьезные подвижки в расследованиях.

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