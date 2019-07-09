Мотор внезапно заглох: выживший в авиакатастрофе полтавчанин раскрыл детали трагедии

Происшествия

7 июля около 15:30 вблизи села Плехов Оржицкого района Полтавской области, упав на пшеничное поле, разбился легкомоторный самолет. Пилот — 46-летний местный житель — погиб на месте, а травмированный 25-летний пассажир был доставлен в центральную районную больницу. «ФАКТАМ» стали известны подробности этой катастрофы.

Сельский голова Плехова Сергей Таран рассказал, что погибший житель Оржицы Виктор Лалич, инженер по специальности, всю жизнь мечтал летать. И имел для этого соответствующие знания — в свое время закончил летные курсы. За пару недель до своего последнего полета Виктор где-то приобрел легкомоторный самолет, похожий на известный американский Ріper. В село Денисовка Оржицкого района он его привез, поскольку тот не мог самостоятельно лететь. Здесь его отремонтировал и 7 июля, несмотря на сильный ветер, вместе с инструктором решил испытать аппарат. Облетев окружающую территорию, приземлился в Плехове, где работал в агрофирме. Самолет обступили трактористы и комбайнеры, которые как раз собирают урожай. Виктор Лалич пообещал каждого желающего поднять в воздух. Первым сел в кабину самолета 25-летний тракторист Валентин Баранов (на фото).

— Я сел позади пилота, и мы полетели, — вспоминает Валентин. — Сделав круг над пшеничным полем, Виктор собирался приземлиться, но ему показалось, что для этого слишком мала площадка (рядом было некошеное поле), и он пошел на второй круг. В момент разворота над лесополосой, наверное, ветер развернул наш самолет прямо на линию электропередач. Пилот пытался избежать столкновения, но в этот момент заглох мотор. Последнее, что я помню, его слова: «Нам хана!». Я закрыл глаза… Что было дальше, не помню.

Самолет ушел в штопор и врезался в землю с высоты примерно 15 метров. Виктор Лалич погиб на месте, а вот его пассажир, по словам главного врача Оржицкой центральной районной больницы Натальи Ковтун, получил травмы легкой степени, отделавшись синяками, ушибами и сотрясением головного мозга. Уже на следующий день молодой тракторист настоял на выписке из больницы.

Причины авиакатастрофы еще выясняет специальная комиссия.

Напомним, за последние две недели на Полтавщине это уже третья авария с участием летательных аппаратов. Как сообщали «ФАКТЫ», 23 июня около 10:00 вблизи села Млины Лохвицкого района потерпел крушение самолет Ан-2 («кукурузник»), принадлежавший местной агрофирме. Экипаж обрабатывал посевы ядохимикатами. Двум плотам, к счастью, удалось спастись, а от воздушного судна осталась гора металла.

Через четыре дня, 27 июня, у Кобеляк потерпел крушение паратрайк, которым управлял 40-летний основатель местного еженедельника «Эхо» Сергей Попович. Вместе с ним погиб и его 26-летний земляк Роман Бондаренко. Они снимали видео местных окрестностей с высоты птичьего полета, чтобы сделать фильм.

Скриншот ТРК «Украина»

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