Суд вынес приговор по «делу Труханова»

Происшествия

К концу дня во вторник, 9 июля, Малиновский районный суд Одессы вынес оправдательный приговор в отношении всех фигурантов дела о покупке бывшего здания завода «Краян», в том числе в отношении мэра города Геннадия Труханова. После трех с половиной суток оглашения текста приговора — более 400 страниц — судебная коллегия поставила точку (правда, только промежуточную, так как есть еще апелляционная инстанция) в этом нашумевшем деле.

Адвокаты обвиняемых заявляли, что обвинение не доказало их вину. Все доказательства правоохранители якобы получили неконституционным способом и с нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса. Таким образом, считают они, использовать их попросту нельзя. Чтобы перечислить все «недопустимые доказательства» во время судебных дебатов, стороне защиты понадобилось несколько часов. Сам Труханов неоднократно заявлял, что обвинения следователей и прокуроров — это пиар-акция по дискредитации местной власти.

Суд также заявил, что не установлены нарушения, которые свидетельствовали бы о том, что должностные лица нанесли бюджету ущерб, а прокуратура не доказала виновность фигурантов. Также суд признал недопустимыми ряд доказательств, представленных стороной обвинения, в частности, экспертизу оценки здания и пр. Неправомерным признано сообщение о подозрении Труханову и другим фигурантам, сделанное, по мнению суда, следователем, который не уполномочен был это делать.

Суд постановил вернуть залог, который некоторые фигуранты дела вносили в качестве альтернативы содержания в СИЗО, и отменил ранее наложенный на имущество арест, в том числе имущество мэра города.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры не присутствовали в суде во время оглашения приговора. Пришедшего в суд экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили попросту не допустили на заседание. Сам же мэр поспешил покинуть здание суда через «запасной ход».

«Великолепную восьмерку» не только оправдали, но и вернули им абсолютно все вещдоки, изъятые следствием. Что возьмешь с продажных судей?!" — возмущаются активисты, собравшиеся у здания суда. Они надеются на то, что «скоро заработает специализированный антикоррупционный суд, а также апелляционный специализированный. Тогда, возможно, САП и НАБУ сумеют чего-то добиться».

Между тем, как стало известно позже, Специализированная антикоррупционная прокуратура в официальном заявлении сообщила, что обжалует данный вердикт в суде высшей инстанции.

«Суд не нашел доказательств вины указанных лиц в инкриминируемых им преступлениях и признал их невиновными. Однако прокуроры САП категорически не согласны с указанным судебным решением. По мнению стороны обвинения, детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП проведено всестороннее, полное и объективное досудебное расследование в указанном уголовном производстве. Собрано значительное количество надлежащих и допустимых доказательств, которые в своей совокупности в полном объеме доказывают виновность Одесского городского головы и других лиц в совершении инкриминируемых им преступлений», — отмечается в заявлении.

Напомним, 25 июня на судебном заседании представитель САП заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Малиновский районный суд Одессы приговорить мэра города Геннадия Труханова к 12 годам лишения свободы в связи с причастностью к покупке помещений бывшего завода «Краян».

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