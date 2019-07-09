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Мир

Токсичный Путин: студентка потеряла сознание на встрече с российским президентом (видео)

19:52 9 июля 2019 333
Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Президента России Владимира Путина, который имеет привычку опаздывать даже на встречи с мировыми лидерами, студенты Уральского университета были вынуждены ожидать 5 часов. Из здания их не выпускали силовики. После утомительного сидения одна из девушек упала в обморок прямо во время разговора. Видео в Twitter опубликовал блогер с ником «Шаден».

Путин попросил помочь девушке. «Ничего страшного, я думаю. И доктора поищите», — сказал президент.

На видеозаписи встречи видно, как девушку выносят на руках из зала. Предположительно, плохо стало девушке из Казахстана.

Напомним, президент РФ 4 июля опоздал на последнюю встречу с Папой Римским Франциском на целый час. И это не первый раз. В свой первый визит в ноябре 2013 года Путин прибыл на встречу с Франциском на 50 минут позже запланированного. А в июне 2015 года российский лидер опоздал больше чем на час.

А вот переговоры в японской Осаке между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 начались без малейшего опоздания.

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