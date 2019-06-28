Трамп подшутил над Путиным в Осаке

Мир

В пятницу, 28 июня, в Осаке состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Они прибыли в Японию для участия в саммите «Большой двадцатки» (G20). Двусторонняя встреча длилась полтора часа. На удивление переговоры начались без малейшего опоздания.

С российской стороны кроме Путина в них участвовали глава МИД России Сергей Лавров, первый вице-премьер Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков. С американской стороны кроме Трампа — госсекретарь Майк Помпео, помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, а также советники Трампа — его дочь Иванка и зять Джаред Кушнер.

В Белом доме заявили, что в ходе переговоров президенты обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине. Трамп и Путин «согласились, что улучшение отношений — в интересах обеих стран и всего мира». Кремль пока не комментирует итоги встречи.

Ни о каких конкретных договоренностях пока не известно. Журналистов согласно протоколу на встречу не допустили. Во время протокольной съемки перед началом переговоров журналисты спросили Трампа, собирается ли он обсудить с Путиным вмешательство в американские выборы. Президент США засмеялся и сказал президенту России: «Не вмешивайся в выборы, пожалуйста».

Встреча в Осаке — третьи переговоры Путина и Трампа. До этого они встречались почти год назад на двустороннем саммите в Хельсинки 16 июля 2018 года. Первая встреча состоялась в Гамбурге 7 июля 2017 года во время саммита G20.

В ноябре 2018 года планировалась встреча двух президентов в Париже, куда они оба приехали по приглашению французского лидера Эммануэля Макрона на мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. Однако тогда на фоне выхода США из договора по РСМД переговоры сорвались.

Затем президенты собирались провести переговоры в начале декабря на саммите G20 в Буэнос-Айресе, однако Трамп отказался от встречи из-за захвата Россией украинских моряков вблизи Керченского пролива. Президенты с тех пор не общались почти полгода, пока 3 мая не провели часовую телефонную беседу, которую Трамп назвал «очень позитивной».

В преддверии встречи в Осаке Путин дал интервью британской газете Financial Times. В нем он, в частности, назвал Трампа «талантливым человеком», но подчеркнул, что не согласен со многими его методами.

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