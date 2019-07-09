Киевские фискалы получили благодарность от Национального олимпийского комитета

Украина

Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка поблагодарил за службу Киевскую таможню ГФС и ее начальника Руслана Черкасского. Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни ГФС.

«От имени всех олимпийцев выражаем слова искренней благодарности Вам, уважаемый Руслан Анатольевич, сотрудникам Киевской таможни ГФС, чья профессиональная работа способствовала созданию удобных и профессиональных условий для организации отправки и встречи членов официальной делегации Украины в обоих направлениях следования через главные воздушные ворота страны, а также достойном выступления украинских атлетов в Минске, достижению ими высоких результатов на II Европейских играх. Верим, что совместные усилия и в дальнейшем будут способствовать спортивным достижениям Украины на соревнованиях европейского и мирового уровня», — отметил Президент комитета Сергей Бубка.

В свою очередь работники Киевской таможни ГФС заверили нынешних и будущих украинских спортсменов в том, что и в дальнейшем будут выполнять свой профессиональный долг так, чтобы положительные впечатления от него создавали должный настрой для спортивных свершений.

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