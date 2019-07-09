Путин нашел крайних в расстреле активистов на Майдане

Мир

В интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину», премьера которого состоялась в итальянской Таормине, президент РФ Владимир Путин заявил, что на Майдане в 2014 году были снайперы из Грузии, которые стреляли по протестующим. Их якобы использовали те силы, которые хотели смены власти в Украине.

Хозяин Кремля также полностью оправдал беглого экс-президента Виктора Януковича, отметив, что Янукович не раз говорил ему о том, что «у него даже в голове не укладывалось применить силу против гражданского населения, даже против тех людей, которые уже взяли в руки оружие».

«Я знаю о том, о чем вы сказали (что на Майдане были грузинские снайперы — ред.), знаю о том, что действовавшие тогда власти во главе с президентом Януковичем не использовали армию и не были заинтересованы в том, чтобы давать хоть какой-то повод для действий силового характера со стороны оппозиции», — сказал Путин.

Напомним, Стоун выпустил фильм о событиях последних лет в Украине, специально для которого президент России Владимир Путин прокомментировал захват россиянами украинских моряков осенью 2018 года в районе Керченского пролива. При этом глава РФ снова обнародовал неправдивую информацию, обвинив пятого президента Украины Петра Порошенко в провокациях в Керченском проливе.

Фильм стал продолжением соображений Стоуна в предыдущем пропагандистском фильме «Украина в огне», который рассказывал о развитии страны до 2014 года. В рамках подготовки к съемкам первого фильма об Украине, Стоун более четырех часов общался с беглым президентом Виктором Януковичем, который в ходе встречи убедил его в том, что за событиями на Майдане стояли американские спецслужбы. Тогда же режиссер заявил, что в изгнании Януковича виновны некие «радикал-неонацисты», которые еще и устраивали многочисленные покушения на него во время бегства.

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