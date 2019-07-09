Не отказывайтесь от рыбы и фруктов: Супрун дала рекомендации кормящим мамам

Украина

Часто многие молодые мамы пытаются выполнить неимоверно сложную задачу, которую перед ними ставят окружающие: полноценно питаться, кормить ребенка и вместе с тем ничего не кушать — потому что, что бы мама не съела, «у ребенка от этого колики и высыпания». Об этом пишет на своей странице в Facebook исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун.

«При этом одного совета как достичь этой цели, на все случаи жизни не существует, но все гораздо оптимистичнее, чем кажется после разговора с мамой и свекровью», — считает Супрун.

Кормящая младенца женщина тратит примерно на 500−600 килокалорий больше, чем беременна и не кормящая. Необходимость увеличения веса зависит от особенностей самой женщины. Во время беременности нужно набрать не менее 8 кг: плод, матка, увеличены молочные железы и объем крови, и также жировые отложения.

«Это нормально — родить и весить больше, чем до беременности», — уверена чиновница.

Если во время беременности женщина набрала значительный вес, или имела лишний вес до беременности, то нет нужды увеличивать калорийность рациона. Грудное вскармливание в течение по крайней мере шести месяцев (как это рекомендует ВОЗ) приведет к уменьшению объемов жировой ткани. Соблюдать сильно ограниченный рацион, чтобы похудеть, не стоит. Это будет иметь негативные последствия для здоровья. Женщины, имеющие недостаточный вес, требуют большего потребления калорий во время лактации.

Качество грудного молока частично зависит от того, что ест мама. Оно имеет разный количественный состав в зависимости от периода лактации. Если матери не хватает водорастворимых витаминов: С, В9, В12 — их хватит и в молоке. В случае жирорастворимых витаминов такой зависимости нет, ведь они запасаются в жировой ткани и выходят в кровоток по мере похудения. http://bit.ly/2S33rqp

Никаких рекомендаций относительно того, что кушать, не существует. Утверждения типа «не есть красного, оранжевого, коричневого, острого, а также свежих фруктов и овощей», «не пить кофе, но налегать на молоко и красное винцо для лактации» не имеют под собой основания — напротив, молодые мамы должны полноценно питаться, и потреблять свежие овощи, фрукты, ягоды, мясо и рыбу.

Полноценный рацион, по мнению Супрун выглядит так.

Белок нужно есть 2−3 раза в день: мясо животных или птицы, рыбу, яйца, бобовые, орехи и семена. Если мама не ест мяса или животных продуктов — все в порядке. Нужно следить за потреблением белка растительного происхождения, и читать о витаминах и добавках.

Нужно потреблять три порции овощей, в том числе темно-зеленых и оранжевых. Это источник магния, фолиевой кислоты и каротиноидов.

«Ешьте две порции фруктов каждый день. В рационе должны присутствовать цельнозерновые продукты: отрубной хлеб, макаронные изделия и каши. Пейте, когда чувствуете жажду. Заливаться водой, чтобы было молоко, не нужно», — уверена Супрун.

Так как у женщин в период лактации увеличены расходы витаминов и минералов, веганкам и вегетарианкам нужны добавки витаминов D и В12. Женщинам с анемией нужно принимать добавки железа. Нужно понимать, что анемия не является противопоказанием для лактации. Женщинам с недостаточным весом, или веганкам и вегетарианкам, женщинам, избегают молочной продукции могут потребоваться добавки кальция.

В то же время нужно избегать алкоголя. Если женщина, кормящая мама выпила, к примеру, немного вина — нужно подождать минимум 3−4 часа от приема алкоголя до кормления.

Еще одна привычка, от которой следует отказаться — курение. Матери, которые не хотят бросать курение, не могут использовать этот аргумент для отказа от грудного вскармливания — польза от грудного молока превышает ущерб от материнского курения. Курение может снижать лактацию.

Кроме того, в числе «запрещенных» продуктов — кофеин, энергетики и шоколад. Сейчас ограничения касаются именно кофеинсодержащих энергетиков. Две-три порции кофе считаются вполне допустимыми во время лактации, особенно, когда дети повзрослеют.

При этом рыбы и морепродуктов избегать не надо. Незаменимые жирные кислоты морской рыбы нужны для развития мозга ребенка. Но по рыбе есть определенные предостережения, считает Ульяна Супрун: больше и дороже не значит лучше. В различных видах рыбы накапливаются в разной степени тяжелые металлы, которые попадают в грудное молоко. Чтобы это предотвратить, стоит есть рыбу два-три раза в неделю, и не покупать тунца, акулу, королевскую скумбрию (огромную) и рыбу-меч. Сельди, скумбрию, ракушки, осьминогов, речную форель, лосося и дорадо кушать можно.

В целом родившим женщинам следует кушать все лучшее, и ограничивать себя прежде всего в том, что никому не полезно — в курении, алкоголе, вредной сомнительной пище. Дети различаются по темпераменту, возбудимостью, в них по-разному колонизируется микрофлорой кишечник. Поэтому трудно найти общий знаменатель. Но очень вероятно, что вам можно есть черешню и абрикосы, даже если вы родили на прошлой неделе.

«Дайте деткам здоровую счастливую маму», — резюмирует и.о. главы Минздрава.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Супрун рассказала украинцам, как вести себя с чиновниками и коммунальниками, и почему вместо денег людям лучше предложить благодарность.

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