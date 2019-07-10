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Встреча с Путиным на Валааме: Лукашенко прокомментировал возможность объединения Беларуси и РФ
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не намерена объединяться с Российской Федерацией — в этом нет необходимости. Об этом он сказал на встрече с государственным секретарем Союзного государства РФ и Беларуси Григорием Рапотой, передает пресс-служба белорусского лидера.
Лукашенко подчеркнул, что договор о Союзном государстве «не будут ломать».
«Потому что, если мы влезем в ломку договора, мы разрушим вообще все, что создано за это время. Это во-первых, а во-вторых, договор же в полном объеме не реализован. Он сегодня актуален. Поэтому президенты решили, что нельзя трогать договор, а надо просто выработать документы, материалы (мы назвали это программой действий по дальнейшей интеграции Беларуси и России в рамках союзного договора)», — сказал он, комментируя предстоящую встречу в монастыре на острове Валаам.
По словам Лукашенко, в программе были определены «рамки, точки, вехи», за которые стороны не должны выходить.
«Мы ответили на самый главный вопрос, который, знаете, подбрасывался со всех сторон: войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему. И Путин на этот вопрос отвечал. И я тем более. Нет такой необходимости», — заявил президент Беларуси.
Он также отверг возможность заключения каких-либо тайных договоренностей с Путиным во время предстоящей встречи.
«Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного», — заявил политик.
Напомним, что в мае в Беларуси был раскрыт заговор, организаторы которого рассматривали различные варианты устранения президента Александра Лукашенко от власти, вплоть до физического устранения. В числе заговорщиков были заместитель госсекретаря Союза безопасности Беларуси Андрей Втюрин, а также несколько высокопоставленных офицеров министерств обороны и внутренних дел.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минске ответили на предложение украинского президента Зеленского собрать в столице Беларуси мировых лидеров. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что поддерживает такую инициативу Зеленского, но отметил наличие в этом деле нюансов.
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