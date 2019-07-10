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Заставляла становиться на колени и целовать ноги: саудовскую принцессу обвинили в насилии над мужчиной

Сестру наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана Хассу обвинили в издевательствах над рабочим в ее квартире в Париже. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на CBS News.

Принцессу подозревают в том, что она приказала своему телохранителю избить рабочего из Египта, который делал ремонт в ее квартире в 2016 году. По словам обвинения, мужчину также подвергали унижениям, заставляя вставать на колени и целовать принцессе ноги.

Сама принцесса Хасса через своих адвокатов отвергает все обвинения и утверждает, что рабочий пытался сделать фотографии в ее доме без разрешения. Французский адвокат Хассы Эммануэль Мойн подчеркнул, что фотографировать принцессу согласно саудовским законам запрещено.

Пострадавшая сторона обвинила женщину в соучастии в вооруженном насилии, удержании кого-либо против воли и воровстве. Ее телохранителя также обвинили в вооруженном насилии, краже, угрозах убийством и удержании кого-либо против воли.

Брата Хассы, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана связывают с убийством саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкуджи. Он исчез 2 октября прошлого года после того, как зашел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Расследование турецких властей показало, что по меньшей мере часть исполнителей связаны с принцем.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Саудовской Аравии открылся первый клуб кикбоксинга для женщин.

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