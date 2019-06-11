Пропавшая самая дорогая картина в мире находится на яхте саудовского наследного принца (фото)

Мир

Исчезнувшая картина «Спаситель мира» кисти Леонардо да Винчи находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии. Как пишет издание Daily Mail, яхту Serene сын короля Салмана, Мухаммед ибн Салман Аль Сауд купил три года назад у российского водочного магната Юрия Шефлера за 507 миллионов долларов. 134-метровое судно долгое время входило в тройку самых больших яхт российских миллиардеров. Кроме того, Serena была самой крупной яхтой в мире, которую можно взять напрокат — за 3,75 миллиона евро в неделю. Ее вместе с семьей как-то арендовал Билл Гейтс.

Картина «Спаситель мира» стала самым дорогим в мире полотном после того, как российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев продал ее в ноябре 2017 года на аукционе за рекордную сумму в 450,3 миллиона долларов (хотя некоторые эксперты предполагают, что это произведение искусства мог создать не сам великий Леонардо, а кто-то из его учеников).

Имя покупателя изначально не называлось, но уже тогда ходили слухи о том, что это был наследник саудовского престола. Позже стало известно, что картину купил саудовский принц рангом значительно ниже — Бадер ибн-Абдулла ибн Мохаммед ибн Фархан Аль-Сауд. Однако он входит в окружение наследного принца, а потому предполагалось, что он действовал от его имени, как подставное лицо.

Вскоре после аукциона департамент культуры и туризма Абу-Даби объявил, что «Спаситель мира» будет выставляться в новом музее — Лувре Абу-Даби. Показ картины да Винчи был запланирован на сентябрь 2018 года. Однако полотно так и не предъявили публике. Издание The New York Times писало, что картина бесследно пропала из Лувра Абу-Даби. Сотрудники музея анонимно заявили изданию, что не знают, где находится работа да Винчи.

Теперь сообщается, что картину тайно, посреди ночи переправили частным самолетом из музея на яхту. Полотно впоследствии планируется передать в культурный центр города Аль-Ула, строительство которого еще не завершено. До окончания строительства «Спаситель мира» будет находиться на яхте, которая в данный момент находится в Средиземном море, близ побережья Египта.

Ранее «ФАКТЫ» писали о версии, где может находиться исчезнувшая самая дорогая картина в мире.

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