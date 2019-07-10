Путина сравнили с котом

Мир

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал позицию президента России Владимира Путина по введению санкций против Грузии. Свой комментарий он высказал в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2», передает «Лента.ру».

По словам Саакашвили, российский лидер провел с властями республики «мастер-класс по теме „что значит нищая Грузия“».

«Путин своим решением об отмене санкций против Грузии был похож на жадного кота, который держал в лапах мышь, играл с ней и готов был в любой момент проглотить. Нынешние полностью коррумпированные власти Грузии сделали все, чтобы переориентировать экономику на Россию, результат сегодня дал о себе знать», — заявил политик.

Саакашвили добавил, что в 2012 году грузинская и американская стороны были близки к соглашению о свободной торговле. В таком случае никто в Грузии и не стал бы везти свои товары в Россию. Однако, отмечает бывший грузинский лидер, нынешние власти страны умышленно не довели начатое ими дело до конца.

Ранее Путин, комментируя возможность введения экономических ограничений, заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу. Также российский лидер не увидел целесообразности в уголовном преследовании оскорбившего его журналиста.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ведущий авторской программы на грузинском телеканале «Рустави-2» Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину, при этом в его речи обильно присутствовали нецензурные выражения, самыми «культурными» из которых были «оккупант» и «убогое создание». После этого выступления Госдума рекомендовала правительству рассмотреть введение санкций в отношении Грузии.

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