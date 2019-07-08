Ведущий грузинского телеканала "Рустави-2" жёстко обматерил Путина в прямом эфире (видео)

Мир

Ведущий авторской программы на грузинском телеканале «Рустави-2» Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину, при этом в его речи обильно присутствовали нецензурные выражения, самыми «культурными» из которых были «оккупант» и «убогое создание».

Видео обращения разместил у себя в сервисе микроблогов Twitter пользователь под ником Vitauskas.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Телевидение здорового человека. Не загаженное олигархами и российской агентурой.

«Рустави 2». Грузинская телекомпания. Вещает из Тбилиси, охватывает 85% населения страны. За пределами Грузии транслируется в Европе и на Ближнем Востоке. pic.twitter.com/zkGkN9e1DI — Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) 7 июля 2019 г.

«Телевидение здорового человека. Не загаженное олигархами и российской агентурой. „Рустави 2“. Грузинская телекомпания. Вещает из Тбилиси, охватывает 85% населения страны. За пределами Грузии транслируется в Европе и на Ближнем Востоке»,— подписал Vitauskasсвой пост.

Читатели блога в целом поддержали грузинского журналиста: «Жестко, но справедливо», «Браво — Габуния! Браво — Рустави2! Я вас люблю!», «Пора уже всем миром так, фамилярничить и озабочиваться уже достало».

Некоторые пользователи осудили нецензурные высказывания в прямом эфире: «Грубо. И — пошло. И ещё — это что угодно, но не журналистика. Я ЗА грузин и ЗА украинцев, если кому растолковать надо», «Такой „спич“ очень рискован, зная ранимость Вовчика. Неоправданный риск для всей страны».

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила «словесную агрессию» ведущего, однако от извинений воздержалась.

«Заявление идет вразрез со всеми грузинскими традициями, служит только для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе», — написала она.

Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе более радикально осудил телеведущего, назвав высказывания телеведущего «отвратительным провокационным актом и попыткой дестабилизации в стране».

Whatever we have observed today on Rustavi2 is nothing but disgusting act of provocation and an attempt to destabilize our country. Something that is totally unacceptable! — Mamuka Bakhtadze (@BakhtadzeMamuka) 7 июля 2019 г.

В то же время генеральный директор телекомпании «Рустави 2» Нико Гварамия, осудив нецензурную брань в авторской программе Габуния, отметил, что полностью согласен с пафосом заявления Габуния и не намерен извиняться за мат в адрес Путина. Кроме того, он назвал «попыткой вмешательства в дела телеканала» и «попыткой цензуры» заявление премьер-министра и других представителей власти о том, что власть расценивает этот инцидент как «попытку дестабилизации» и «не оставит это без реагирования».

Напомним, что несколько лет назад народный депутат от фракции «Блока Петра Порошенко» Олег Барна во время выступления с парламентской трибуны обратился к коллегам с призывом узаконить нецензурное выражение в отношении президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в самой России шаман из Якутии Александр Габышев уже 4 месяца идёт вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина. При этом президента страны он называет «демоном кровавым», «диктатором» и «фашистом у власти».

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