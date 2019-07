Ведущий грузинского телеканала "Рустави-2" жёстко обматерил Путина в прямом эфире (видео)

Ведущий авторской программы на грузинском телеканале «Рустави-2» Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину, при этом в его речи обильно присутствовали нецензурные выражения, самыми «культурными» из которых были «оккупант» и «убогое создание».

Видео обращения разместил у себя в сервисе микроблогов Twitter пользователь под ником Vitauskas.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

«Телевидение здорового человека. Не загаженное олигархами и российской агентурой. „Рустави 2“. Грузинская телекомпания. Вещает из Тбилиси, охватывает 85% населения страны. За пределами Грузии транслируется в Европе и на Ближнем Востоке»,— подписал Vitauskasсвой пост.

Читатели блога в целом поддержали грузинского журналиста: «Жестко, но справедливо», «Браво — Габуния! Браво — Рустави2! Я вас люблю!», «Пора уже всем миром так, фамилярничить и озабочиваться уже достало».

Некоторые пользователи осудили нецензурные высказывания в прямом эфире: «Грубо. И — пошло. И ещё — это что угодно, но не журналистика. Я ЗА грузин и ЗА украинцев, если кому растолковать надо», «Такой „спич“ очень рискован, зная ранимость Вовчика. Неоправданный риск для всей страны».

В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила «словесную агрессию» ведущего, однако от извинений воздержалась.

«Заявление идет вразрез со всеми грузинскими традициями, служит только для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе», — написала она.

Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе более радикально осудил телеведущего, назвав высказывания телеведущего «отвратительным провокационным актом и попыткой дестабилизации в стране».

Whatever we have observed today on Rustavi2 is nothing but disgusting act of provocation and an attempt to destabilize our country. Something that is totally unacceptable!