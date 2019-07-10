«Дарим 10 тысяч гривен»: украинцев предупредили о хитрой схеме мошенников

Происшествия

В соцсетях активизировались мошенники, пытающиеся получить доступ к персональной информации клиентов ПриватБанка. Об этом в своем Facebook сообщил блогер Тим Златкин.

Так, людям предлагают пройти опрос и получить за это 10 тыс. гривен на карту. Человек должен пройти опрос, в котором выбирает бренды обуви, одежды и парфюмерии. После этого система якобы делает расчет вознаграждения. Далее предлагается внести «закрепительный платеж» в размере 121 гривны и перенаправляет на страницу оплаты. На ней клиент вводит свои данные держателя карты и тем самым дает доступ мошенникам к денежным средствам.

По словам блогера, он обращался в банк и там подтвердили — к ним данная рассылка не имеет никакого отношения.

«Кто-то планомерно собирает вашу конфиденциальную информацию и распространяет заведомую ложь о работе финучереждения», — отмечает блогер.

В комментарии к записи представитель пресс-службы финучреждения констатировала, что подобных схем с каждым днем появляется все больше.

«Их каждый день становится все больше, реально страшно уже. И рычагов влияния никаких, пока подаем жалобы на одну страницу, появляется десяток новых», — отмечает Инна Музычук.

Напомним, в Украине регулярно выявляют мошенников, присваивающих себе деньги со счетов, открытых ради сбора средств на лечение больных детей. Также «ФАКТЫ» писали о дерзких аферистах, якобы предоставляющих «информационные услуги» в обменных пунктах.

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