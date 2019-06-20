«В обменнике у меня украли 3300 долларов»: в Киеве женщина стала жертвой дерзкой аферы

Происшествия

Пытаясь обменять валюту, киевлянка Алиса Чумак стала жертвой мошенников. Женщина потеряла 3 тысячи 300 долларов. Отдала деньги человеку из киоска возле станции метро «им. Тараса Шевченко» (Алиса была уверена, что в этом киоске обменный пункт), а взамен вместо 87 тысяч гривен получила бумагу о том, что якобы подписала «договор об информационных услугах». Человек, который принял у нее валюту, заявил, что больше ей ничего не должен. Дескать, «информационные услуги» и стоили 3 тысячи 300 долларов. О каких информационных услугах шла речь, если человек пришел поменять доллары? И как пострадавшая сама могла подписать такой нелепый договор? Более того, когда Алиса Чумак вызвала полицию, она узнала, что принесла деньги вовсе не в «обменку», а в киоск, где, судя по документам, должны были продавать лотерейные билеты. «ФАКТЫ» выяснили, как женщина стала жертвой столь дерзкого мошенничества и на что нужно обращать внимание, чтобы не оказаться в подобной ситуации. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве прохожие поймали валютного «кидалу», завладевшего 26 тысячами долларов (видео).

«Какие гривни? Вы мне заплатили, а я вам ничего не должен. Вы же подписали договор»

Алиса говорит, что сначала пыталась поменять деньги в банке. Но там заявили, что такую крупную сумму нужно было заказывать заранее.

— В отделении банка, куда я заходила, сказали, что не могут прямо сейчас выдать мне всю сумму, — рассказала «ФАКТАМ» Алиса Чумак. — Дескать, нужно было предупредить их заранее. Я пошла в ближайшую «обменку», но там услышала то же самое. Кассир призналась, что, если выдаст мне нужную сумму, у нее совсем не останется гривен. А я не могла ждать — деньги нужны были срочно. Мне необходимо было как можно быстрее попасть в автосалон и решить вопросы со страховкой. И требовалась именно такая сумма — около 88 тысяч гривен.

Тогда я решила поискать обменные пункты на сайте finance.ua. На этом сайте можно найти информацию о чем угодно — о кредитах, депозитах и в том числе об обменных пунктах. Я уже несколько раз находила через этот сайт «обменки», и все было в порядке. Решила поискать и сейчас. Нашла обменный пункт возле станции метро «Тарас Шевченко». Как раз ехала с Подола на Оболонь, поэтому мне было по пути. Позвонила по указанному на сайте телефону, спросила, могу ли сейчас подъехать и поменять 3 тысячи 300 долларов. «Необходимая сумма есть, — сказал ответивший на мой звонок человек (он представился Богданом). — Приезжайте». Я приехала.

Пока была в дороге, этот человек еще раз перезвонил и объяснил, где найти эту «обменку». Я нашла ее быстро. Это был маленький киоск прямо возле входа в метро. Рядом находились киоск прессы и точка по продаже кофе.

— На киоске была вывеска «Обмен валют»?

— Нет, вывески я не видела. Подошла сбоку, откуда она была не видна. Но внешне это был самый настоящий обменный пункт. Маленькое окошечко, внутри аппарат для проверки денег, а на стекле какие-то распечатки… Сейчас уже понимаю, что нужно было обратить внимание хотя бы на вывеску. Но я очень торопилась. К тому же стояла такая невыносимая жара, а со мной был маленький ребенок… Как только подошла к киоску и сказала, что хочу поменять валюту, молодой человек, который там был, спросил: «Вы от Богдана? Три тысячи 300 долларов?» Моя сумма была записана у него на бумажке, он явно меня ждал. Я дала ему доллары. Он забрал их, проверил на своем аппарате. Все было так, как обычно происходит в «обменках». Единственное — он еще спросил мои имя и фамилию. Сказал, что им нужны эти данные для какой-то отчетности, но разглашать их нигде не будут. Я назвалась. Потом этот парень выдал мне квитанцию с синей печатью. Я расписалась и стала ждать свои деньги.

Молодой человек наклонился и, судя по всему, полез в сейф. Я подумала, для того, чтобы взять гривни. Но он только положил туда мои доллары. А взамен ничего мне не дал. Протянул бумажку — ту самую квитанцию, где я расписывалась. Только когда я ставила подпись, бумага была сложена вдвое, а тут он ее развернул — и получился лист формата А4. Я все так же стояла и ждала денег. А он сказал: «Все». «В смысле „все“? — не поняла я. — Вы мне не дали гривни». «Какие гривни? — невозмутимо сказал парень. — Вы мне заплатили, а я вам ничего не должен. Вы же подписали договор». «Какой еще договор? Я расписалась на квитанции!» — сказала я. И тут увидела, что это действительно договор. Все это напоминало какой-то розыгрыш. «Что за шутки, — говорю. — Давайте деньги, мне некогда». Парень продолжал невозмутимо на меня смотреть. Я просила его прекратить этот цирк, но бесполезно. Позвонила менеджеру Богдану, номер которого нашла на сайте. Но тот сказал: «Я ничего не знаю, я всего лишь брокер», — и бросил трубку. Я поняла, что это не прикол и не розыгрыш, а самое настоящее мошенничество.

«Когда приехали полицейские, мои доллары были у афериста в сейфе. Но вернуть их я смогу только через суд»

— Разговаривать с человеком из киоска было бесполезно, — продолжает Алиса Чумак. — Он не отвечал ни на один вопрос. Только повторял: «Вы сами подписали договор». Меня просто ограбили. Средь бела дня в людном месте нагло забрали крупную сумму и не собирались отдавать. Пытаясь совладать с собой, я вызвала полицию. Человек из киоска это слышал, но никак не отреагировал. Как будто был уверен, что ему все сойдет с рук. Отойдя немного в сторону, я посмотрела на этот киоск и увидела вывеску. Там было написано не «Обмен валют», а «Государственные лотереи». И почему я не увидела эту надпись сразу?!

По словам Алисы, как только подъехала полиция, обманувший ее молодой человек нажал на установленную в киоске тревожную кнопку. Через несколько минут приехала охрана.

— Двое охранников, — уточняет пострадавшая. — Это были сотрудники частной охранной фирмы. Они не знали, чем занимается этот человек. Просто приехали по вызову, потому что с их фирмой был заключен договор. Вскоре подъехал еще один человек — юрист, который тоже работал с этим мошенником по договору. Я же, кроме полиции, вызвала еще журналистов.

— Вы разговаривали с этим юристом?

— Если это можно назвать разговором. Он сказал мне: «Ну есть же договор, который вы сами подписали. Там перечислены услуги, за которые вы платите. Так какие к нам претензии?» Правда, в отделении полиции он уже был не так категоричен. Сказал, что сам не знал, чем в действительности занимается его клиент, и отказался представлять его интересы.

Бумага, которую подписала Алиса, действительно оказалась договором о предоставлении информационных услуг. Из договора следовало, что ФОП (фізична особа-підприємець) обязуется в течение нескольких месяцев предоставлять Алисе информацию об актуальном курсе валют в обменных пунктах на Оболони и Виноградаре. И стоят эти информационные услуги 87 тысяч гривен!

— В договор от руки были вписаны мои имя и фамилия, — говорит Алиса. — Вот для чего мошенник спрашивал у меня эти данные. А мне специально дал подписать сложенную бумажку, чтобы я этого не увидела. «Но вы же понимаете, что такие услуги не могут стоить три тысячи долларов?» — спросили у афериста полицейские. Кстати, на очной ставке он признал, что не предупреждал меня об этих информационных услугах. У него спросили: «Вы говорили девушке, какой именно договор она подписывает?» Он ответил: «Нет, не говорил». Тем самым он фактически признал вину. Но, когда на следующий день у него появился новый адвокат, он резко пошел на попятную. Теперь он полностью отрицает свою вину.

Деньги Алисе Чумак пока не вернули.

— Больше всего я боялась, что, пока едет полиция, мошенник убежит с моими деньгами, — признается Алиса. — К счастью, этого не произошло. Когда приехали полицейские, все мои доллары были у афериста в сейфе. Деньги арестовали. Но вернуть их я смогу только через суд, а этот процесс займет не одну неделю.

Афериста задержали. Оказалось, ему 26 лет, он родом из Луганской области. Интересно, что предприятие, с которым Алиса якобы заключила договор, оформлено на другого человека, из Алчевска.

— По факту произошедшего открыто уголовное производство по статье «Мошенничество», — сообщили «ФАКТАМ» в Подольском райуправлении полиции Киева. — Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

В полиции объяснили: злоумышленника не взяли под стражу, потому что ранее он не был судим и не имел проблем с законом. Зарегистрирован он в Харькове, поэтому отбывать домашний арест будет там.

«Кроме вывески и курса валют, на окошке обменного пункта должна быть лицензия Нацбанка и распечатка из законодательства»

Тем временем пострадавшая уверена, что он действовал не один.

— Думаю, там работает целая группировка, — говорит Алиса. — Это понятно уже хотя бы потому, что предприятие оформлено совсем на другого человека. И кто на самом деле тот брокер Богдан, который направил меня в эту «обменку»? Надеюсь, полиция это выяснит. Хотя неофициально мне сообщили, что этот киоск, как и многие другие, крышует кто-то из полиции. Задержанный сказал, что успел проработать в этой точке всего один день. Якобы я их первый клиент. Но не исключено, что они обманывали людей в других районах или даже других городах. Просто суммы могли быть меньше, и пострадавшие не стали обращаться в полицию. Возможно, человек, попавший в схожую ситуацию, прочитав эту статью, даст о себе знать.

Продавцы из соседних киосков подтверждают, что эта точка открылась за день до случившегося с Алисой.

— С той стороны, где не видно вывески, все действительно выглядит как обменный пункт, — рассказывает одна из продавщиц. — Когда они тут появились, я удивилась, зачем они установили себе тревожную кнопку. Ведь должны были всего лишь продавать лотерейные билеты. А оказалось, тут занимаются таким беспределом. Конечно, пострадавшая девушка должна была быть внимательнее. Но в такую ситуацию могут попасть многие. Кстати, уже после того, как афериста задержали, а киоск опечатали, сюда приезжали люди, которые тоже хотели поменять валюту. Они, как и эта девушка, через Интернет узнали, что здесь якобы есть «обменка», где могут поменять крупную сумму. Очевидно, они должны были стать следующими жертвами.

«ФАКТЫ» пытались поговорить с человеком, который брал деньги у Алисы Чумак. Но его телефон отключен. Мы звонили также по двум номерам, указанным в договоре о предоставлении информационных услуг. Однако ответившие нам люди сказали, что не имеют никакого отношения к обмену валют и впервые слышат об этой ситуации.

Как не стать жертвой подобного обмана и на что нужно обращать внимание в пунктах обмена валют, «ФАКТЫ» спросили президента юридической компании «Николас» Михаила Стрельникова, специализирующегося на защите прав потребителей.

— На окошке в обменном пункте, кроме вывески и актуального курса валют, должны быть другие документы, — говорит Михаил Стрельников. — Это лицензия, выданная Нацбанком, и распечатка из действующего законодательства с правилами обмена валют. Если этих документов нет, не стоит менять деньги в этом обменном пункте, даже если там предлагают очень хороший курс. Вас могут обмануть или просто дать фальшивые деньги.

Михаил Стрельников рекомендует внимательно читать, что подписываете:

— Как правило, в «обменках» дают подписать чек. Там должны быть указаны суммы: сколько денег у вас взяли и сколько должны вам отдать. Эту же информацию кассир должен сам вам сообщить. В обменных пунктах ведется видеофиксация — для того, чтобы потом можно было просмотреть запись и понять, кто кому что давал и получал. В любом случае нужно быть внимательным. Потому что обман может поджидать где угодно. Несколько лет назад в отделении одного банка (который сейчас уже находится в стадии ликвидации) открылось окошко, где принимали депозиты. Люди несли деньги, подписывали договоры, но не вчитывались в них и не понимали, что заключают договоры не с банком, а с ФОП, который просто арендовал в отделении банка одно окно. Поняли, только когда не смогли получить назад свои вклады. А в самом банке заявили, что ничем не могут помочь: ведь люди отдавали деньги неизвестному частному предприятию. Предприятие исчезло, а вместе с ним и деньги вкладчиков. Поэтому повторюсь: смотрите, что вы подписываете.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании воров, «работавших» в Киеве под видом валютных менял.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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