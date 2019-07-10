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Происшествия

Под Ужгородом пронесся огромный торнадо: повалены деревья и сорваны крыши (фото, видео)

8:31 10 июля 2019 80
Фото смерча
Инф. «ФАКТОВ»

Под Ужгородом пронесся сильный смерч, который посрывал крыши с нескольких домов в селе Сюрте, а также разрушил рекламные щиты. Напомним, в мае сильный смерч пронесся под Черновцами, вырывая деревья с корнями.

По информации местных СМИ, погибших и пострадавших среди жителей села нет, однако серьезно пострадали огороды и плодовые деревья.

В сети появились фото и видео с места событий.

Сорванные крыши

Поваленные деревья

Ликвидацией последствия стихии занимаются спасатели.

Напомним, несколько дней тому назад Ужгород пережил настоящее наводнение.

Фото UA-Репортер

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