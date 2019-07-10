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Под Ужгородом пронесся огромный торнадо: повалены деревья и сорваны крыши (фото, видео)
Под Ужгородом пронесся сильный смерч, который посрывал крыши с нескольких домов в селе Сюрте, а также разрушил рекламные щиты. Напомним, в мае сильный смерч пронесся под Черновцами, вырывая деревья с корнями.
По информации местных СМИ, погибших и пострадавших среди жителей села нет, однако серьезно пострадали огороды и плодовые деревья.
В сети появились фото и видео с места событий.
Сорванные крыши
Поваленные деревья
Ликвидацией последствия стихии занимаются спасатели.
Напомним, несколько дней тому назад Ужгород пережил настоящее наводнение.
Фото UA-Репортер
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