Происшествия

Трагедия под Сумами: 12-летнего мальчика нашли повешенным в сарае возле дома

В Сумской области зафиксирован очередной случай подросткового суицида — 12-летнего школьника нашли повешенным на дверной ручке частного домовладения в селе Ображеевка Шосткинского района. Напомним, ранее аналогичным способом покончила с собой 9-летняя девочка в Белозерском районе Херсонской области.

Родственник мальчика, который обнаружил его, сразу же вызвал «скорую помощь», однако фельдшер лишь констатировал смерть ребенка.

В полиции открыли уголовное производство, начато изучение причин и обстоятельств происшествия, сообщила ТСН руководитель отдела коммуникации областной участка Эльвира Биганова.

«Причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции. По результатам расследования делу может быть предоставлена квалификация «самоубийство», — сообщила она.

В семье воспитывается еще один ребенок.

Ранее психолог Наталия Бугаева рассказала «ФАКТАМ», что наиболее уязвимой категорией молодых людей в плане склонности к суициду в Украине признаны юноши и девушки в возрасте 13−17 лет.

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