- 10:23 Доллар и евро рекордно подешевели: сколько стоит валюта в Украине
- 10:14 «Полицейский» скандал в Одессе: патрульная Зоя Мельник заявила об угрозах в ее адрес
- 10:06 Достоинство на деньги не меняю: бойцы ВСУ отреагировали на отмену парада на День Независимости
- 09:53 Все уехали в Крым? В сети появилось печальное фото «безлюдного» Донецка
- 09:40 Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов спустя 5 лет прилетел в Киев: украинцы в гневе
- 09:39 В Киеве из-за музыкального фестиваля изменена работа общественного транспорта
- 09:13 Это многое объясняет: сеть взбудоражили рейтинги сериалов «Сваты» и «Чернобыль» в Украине
- 09:11 Ребров и Стаховский стали кумовьями
- 08:53 Трагедия под Сумами: 12-летнего мальчика нашли повешенным в сарае возле дома
- 08:51 Боевики обстреляли КПВВ в Горловке: ранена мирная жительница
- 08:32 Под Ужгородом пронесся огромный торнадо: повалены деревья и сорваны крыши
- 08:05 "Голос" теряет шансы пройти в Раду: опубликован свежий рейтинг электоральных симпатий украинцев
Трагедия под Сумами: 12-летнего мальчика нашли повешенным в сарае возле дома
В Сумской области зафиксирован очередной случай подросткового суицида — 12-летнего школьника нашли повешенным на дверной ручке частного домовладения в селе Ображеевка Шосткинского района. Напомним, ранее аналогичным способом покончила с собой 9-летняя девочка в Белозерском районе Херсонской области.
Родственник мальчика, который обнаружил его, сразу же вызвал «скорую помощь», однако фельдшер лишь констатировал смерть ребенка.
В полиции открыли уголовное производство, начато изучение причин и обстоятельств происшествия, сообщила ТСН руководитель отдела коммуникации областной участка Эльвира Биганова.
«Причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции. По результатам расследования делу может быть предоставлена квалификация «самоубийство», — сообщила она.
В семье воспитывается еще один ребенок.
Ранее психолог Наталия Бугаева рассказала «ФАКТАМ», что наиболее уязвимой категорией молодых людей в плане склонности к суициду в Украине признаны юноши и девушки в возрасте 13−17 лет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...