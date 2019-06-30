Происшествия

Под Херсоном покончила с собой девятилетняя девочка: первые подробности трагедии

Волна подростковых самоубийств, о которой предупреждали специалисты-психологи, захлестнула уже и совсем юных школьников. Новый страшный случай сейчас расследуют в Херсонской области. В Белозерском районе покончила с собой девятилетняя девочка.

Мать девочки вернулась домой около 18.30 и обнаружила, что двери в ванную комнату закрыты изнутри. Женщина вместе с мужем выбили дверь. Как оказалось, девочка повесилась на дверной ручке.

Выясняя причины самоубийства, полицейские опрашивают родителей, родственников и друзей девочки. Также проверяется наличие у школьницы аккаунтов в социальных сетях.

Напомним, психолог Наталия Бугаева рассказала «ФАКТАМ», почему подростки вступают в суицидальные группы в соцсетях, наподобие «Синего кита», и как родные могут предотвратить трагедию. Наиболее уязвимой категорией признаны юноши и девушки в возрасте 13−17 лет.

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