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Под Херсоном покончила с собой девятилетняя девочка: первые подробности трагедии
Волна подростковых самоубийств, о которой предупреждали специалисты-психологи, захлестнула уже и совсем юных школьников. Новый страшный случай сейчас расследуют в Херсонской области. В Белозерском районе покончила с собой девятилетняя девочка.
Мать девочки вернулась домой около 18.30 и обнаружила, что двери в ванную комнату закрыты изнутри. Женщина вместе с мужем выбили дверь. Как оказалось, девочка повесилась на дверной ручке.
Выясняя причины самоубийства, полицейские опрашивают родителей, родственников и друзей девочки. Также проверяется наличие у школьницы аккаунтов в социальных сетях.
Напомним, психолог Наталия Бугаева рассказала «ФАКТАМ», почему подростки вступают в суицидальные группы в соцсетях, наподобие «Синего кита», и как родные могут предотвратить трагедию. Наиболее уязвимой категорией признаны юноши и девушки в возрасте 13−17 лет.
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