Украина

«Полицейский» скандал в Одессе: патрульная Зоя Мельник заявила об угрозах в ее адрес

Сержант Одесского управления патрульной полиции Зоя Мельник, придавшая огласке ряд существенных изъянов в деятельности ведомства, на днях обратилась за помощью к общественности. Ей, женщине, воспитывающей малолетнего ребенка, угрожают хорошо информированные «неизвестные», а ее руководство делает вид, что «ничего не происходит».

Во вторник, 9 июля, одесские общественники организовали пресс-конференцию, на которую пригласили все заинтересованные стороны конфликта. Забегая вперед, отметим: представители руководства патрульной полиции нарочито проигнорировали это мероприятие. Ведь главной темой стал скандал по поводу угроз в адрес Мельник и неадекватная реакция на это руководства патрульной полиции.

В то же время присутствовавшая на мероприятии Зоя Мельник подробно ответила на вопросы журналистов и общественников. Она категорически отмела обвинения в свой адрес, заявив, что все претензии руководства к ней не имеют оснований. «Я не знаю, откуда 60 опозданий. Опозданий как таковых не было», — констатировала патрульная.

Комиссию, приехавшую из Киева с целью провести служебное расследование, Мельник назвала некомпетентной в таких вопросах. По ее мнению, разбирательство не закончится какими-либо серьезными выводами в отношении начальника одесских патрульных Юрия Рыбака.

«Я не верю, что что-то будет, поскольку ничего такого, что не знали бы в департаменте, я не рассказала», — отметила сержант.

По словам Мельник, она неоднократно сообщала руководству об известных ей случаях, когда патрульные брали взятки. Но никакой реакции ни разу не последовало.

Начальники подразделений, рассказывает патрульная, соревнуются за плановые показатели и количество составленных протоколов. В то же время обычные граждане, позвонившие в полицию, ждут патрульных по два-три и даже четыре часа. «Полиция не выезжает на вызовы о семейном насилии или о детях, принуждаемых к попрошайничеству: здесь „галочку“ не получишь, а время потратишь», — подчеркивает сержант.

В то время, как по несколько экипажей «стоят под знаками» и «выполняют план» по составлению протоколов, люди часами ждут. Бывали случаи, когда люди умирали, не дождавшись вызванной полиции, рассказывает Зоя Мельник.

Работать в дальнейшем в патрульной полиции Зоя не планирует: «Не вижу смысла стоять и охранять корабли НАТО и так далее… Хочу выполнять другую работу».

Представители общественности заявили, что они непременно должны войти в состав группы, расследующей деятельность патрульной полиции в Одесской области.

Известный активист, экс-советник начальника полицейского главка подполковник МВД в отставке Владислав Сердюк подчеркнул, что участие общественников в подобных комиссиях предусмотрено уставом патрульной полиции.

«Отстранение руководителя должно было произойти в тот же день, когда появился пост, но вместо этого начальник патрульной полиции попытался перевести все внимание на личность Зои. И отстранили его только после того, как не вышло. Дисциплинарный устав предписывает немедленно отстранять руководителя подразделения в таких ситуациях. У него отбирают удостоверение, табельное оружие и значок, но он должен присутствовать на рабочем месте, хотя и не может исполнять свои обязанности», — отметил Сердюк.

Поддерживает его лидер одесского «Автомайдана» Виталий Устименко:

«Несколько дней назад в Торонто, на международной конференции, министр внутренних дел Украины Аваков отчитался о блестящей реформе полиции. Он приводил в пример как раз патрульную полицию. Ирония в том, что в тот же день Зоя Мельник опубликовала свой пост, в котором описала эту „блестящую реформу“ и обратилась за помощью к обществу. И здесь показательно всё».

Напомним, что после скандала, вызванного заявлением Зои Мельник, начальника патрульной полиции Одесской области Юрия Рыбака временно отстранили от исполнения обязанностей.

«ФАКТЫ» также сообщали о том, что после начатой четыре года назад реформы МВД в Национальной полиции Украины сегодня настоящий кадровый голод: насчитывается 19,4 тысячи вакантных мест, некомплект составляет 15,3%.

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