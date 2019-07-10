«Это неизбежно»: Путин размечтался о союзе с Украиной

Мир

Президент России Владимир Путин считает, что Украина и Россия обречены на сближение, поскольку имеют «общую историю». Об этом Путин заявил в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» (премьерный показ трейлера состоялся на фестивале в итальянской Таормине). Напомним, ранее военный эксперт оценил, решится ли Путин на полномасштабное вторжение в Украину.

По мнению Путина, если бы не ряд факторов, о которых он умолчал, Украина и Россия были бы более чем друзьями и союзниками, и ожидает, что такое сближение произойдет в обозримом будущем.

«Неизбежно строительство нормальных, дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно», — заявил Путин.

Отметим, что кроме общей истории в качестве объединяющего фактора Путин назвал также «религиозную принадлежность».

Напомним, в России отвергли идею организации прямых переговоров Путина и Зеленского в расширенном Нормандском формате в Минске.

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