Украина

Серьезные предложения так не делают: Лавров сделал заявление о встрече Зеленского с Путиным в Минске

В МИД РФ отреагировали на инициативу президента Украины Владимира Зеленского об организации встречи лидеров России, Украины, США, Великобритании, Германии и Франции в Минске. Как заявил в комментарии журналистам главный дипломат РФ Сергей Лавров, подобный формат имеет право на существование, однако упор должен делаться на «прямой диалог сторон конфликта».

При этом Лавров подчеркнул, что подобные предложения должны обсуждаться по «дипломатическим каналам, а не через Facebook».

«Формат и нормандский, и минский, был одобрен Советом Безопасности ООН, это является непосредственным инструментом, который необходимо использовать международному сообществу. Другие предложения, наверное, имеют право на существование. Но упор надо делать на прямой диалог, это сердцевина Минских договоренностей», — заявил Лавров.

По его словам, в Москве готовы рассматривать «конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета Безопасности, утвердившую Минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами договоренности».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран «нормандского формата». В качестве площадки для встречи он назвал столицу Беларуси.

В ответ спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что предложение президента Украины о встрече в Минске рассмотрят в Кремле.



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