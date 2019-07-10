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Никита Добрынин подарил любимой романтическую поездку в Париж (фото)
Никита Добрынин и победительница шоу «Холостяк» на канале СТБ Дарья Квиткова после окончания проекта счастливы вместе. Девушка переехала жить к любимому и буквально засыпает сеть романтичными фото. Никита окружил ее любовью и заботой, дарит цветы и подарки. Особенный сюрприз он приготовил для любимой в ее день рождения.
Свой 21-й день рождения Дарья встретила в столице влюбленных — Париже. Пара поселилась в роскошном отеле в центре города с живописным видом. Этой поездки Даша ждала с нетерпением. Ведь ранее, до выхода финальной части шоу, им приходилось скрывать свои отношения и все время маскироваться.
«Завтра будет наше первое путешествие, когда нам не нужно будет заходить в аэропорт с разницей в 20 минут, когда не нужны будут кепки и очки, когда мы перестанем сидеть в разных углах аэропорта и на разных концах самолета. Никита сделал сюрприз, и мы улетаем в Париж», — рассказала Даша перед поездкой.
«Самым главным событием этого года стал вовсе не проект „Холостяк“, а то, что мы встретили друг друга. Ты невероятна. Мы невероятны!» — написал ведущий под совместным фото.
Даша даже не подозревала, что именно приготовил для нее Никита в городе влюбленных.
«Мое утро началось с того, что я ударилась лбом об стеклянный угол стола, когда переворачивалась спросонья в кровати. Открыв глаза, я увидела, что ты стоишь с букетом цветов и поздравляешь меня с моим днем. Я подумала: И когда ты успел, сейчас же только 8 утра», — поделилась Даша.
Вторая часть подарка ее ждала за завтраком. Никита преподнес конверт с билетами в Диснейленд.
«Мне хотелось визжать, но мы сидели в тихом месте, поэтому я танцевала попой на стуле, а глаза наполнились слезами счастья», — рассказала Даша и позже показала несколько снимков, как они весело провели время, окунувшись в детство.
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