Счастлива, что обрела его: Настя трогательно призналась в любви Потапу (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица, новоиспеченная жена Настя Каменских, засыпавшая сеть яркими образами со смелым декольте, растрогала откровенным признанием. Звезда опубликовала в Instagram фото рабочего момента, на котором они с Потапом сидят на ступеньках лицом друг к другу. Потап обнимает Настю за плечи. Под фото Каменских написала большой пост, в котором трогательно призналась в любви мужу, поблагодарила его за поддержку и понимание, а также высказала свое мнение, что на самом деле важно в крепких семейных отношениях.

«Пожалуй, самое главное в отношениях помимо любви и интимной близости — это поддержка! Ведь каждому человеку важно слышать: „Ты молодец! Ты все сможешь. У тебя получится!“. Поддерживать тоже нужно уметь, а если в семье это было не принято, тогда нужно научится это делать! Поддержка — это понимание, а понимание соединяет в себе множество функций. Например, идти на компромиссы и умение поставить себя на место другого человека. Нас создали так, чтобы искать по всему миру свою идеальную половину. Переживать с ней любовь, страсть, все невзгоды и слезы, понимать, принимать и поддерживать. Моя находилась слишком близко и я счастлива, что обрела его. Желаю каждому человеку найти свою любовь, ценить и беречь ее!», — написала Каменских.

Напомним, Потап и Настя уже давно являются парой, но несколько лет скрывали свой роман и свадьбу, которая состоялась 23 мая в Киеве. После торжества пара засыпала сеть нежными фото и не устает признаваться друг другу в любви.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что поклонники раскритиковали Настю за выставленные напоказ прелести.

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