Чемпионский бой украинца Деревянченко с Головкиным: что известно

Спорт

33-летний украинский боксер Сергей Деревянченко (12 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение), выступающий в средней весовой категории, свой следующий бой может провести против опытного казахстанца Геннадия Головкина (39 побед, 35 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья). Этот поединок будет назначен в том случае, если мексиканец Сауль Альварес откажется защищать чемпионский пояс IBF в бою с обязательным претендентом, которым является наш соотечественник, — в таком случае вакантный титул оспорят боксеры, имеющие наивысшие позиции в актуальном рейтинге федерации.

«Сергей в восторге от перспективы сразиться за вакантный титул с Головкиным или с другим оппонентом. А в следующем году мы рассчитываем провести объединительный бой с чемпионом WBC Жермаллом Чарло», — приводит слова менеджера украинца Кита Коннолли сайт vringe.com.

Отметим, что еще в середине мая Международная боксерская федерация (IBF) дала командам Деревянченко и Альвареса 30 дней на переговоры в рамках торгов на проведение титульного поединка, однако, как сообщает телеканал ESPN, по истечению срока представитель украинца Алекс Домброфф отправил заявление в IBF о том, что продолжать переговоры с командой Альвареса бессмысленно. Согласно правилам IBF, теперь должны состояться промоутерские торги, которые пройдут 23 июля в Спрингфилде (штат Нью-Джерси, США). Если и они не увенчаются успехом, то Альварес будет лишен чемпионского пояса, и его оспорят на ринге Деревянченко и Головкин.

Напомним, что свой последний бой Деревянченко провел 13 апреля нынешнего года, победив в Миннеаполисе (США) по очкам немца Джека Кулкая.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что казахстанский боксер отправил соперника в глубокий нокаут на 10-й секунде боя.

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