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Украина

Зеленский назначил руководителя Киевской ОГА: что известно о Михаиле Бно-Айрияне

12:57 10 июля 2019 542
Михаил Бно-Айриян
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский сменил главу Киевской областной государственной администрации, назначив на этот пост предпринимателя Михайла Бно-Айрияна. Церемонию его представления Зеленский провел в Борисполе,

Он назвал нового руководителя области квалифицированным специалистом.

«Хочу вам представить нового руководителя Киевской области — Михайла Бно-Айрияна», — сказал президент, подписывая указ о назначении.

Новому главе области 35 лет, по образованию он является экономистом-международником. Работал заместителем директора по коммуникациям и международному сотрудничеству ГП «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго», директором департамента стратегического планирования в Минэнергетики.

Напомним, ранее Зеленский назначил Игоря Бондаренко председателем Закарпатской областной государственной администрации и в этот же день представил нового губернатора Львовской области Маркияна Мальского.

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