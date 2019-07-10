Украина

Зеленский назначил руководителя Киевской ОГА: что известно о Михаиле Бно-Айрияне

Президент Владимир Зеленский сменил главу Киевской областной государственной администрации, назначив на этот пост предпринимателя Михайла Бно-Айрияна. Церемонию его представления Зеленский провел в Борисполе,

Он назвал нового руководителя области квалифицированным специалистом.

«Хочу вам представить нового руководителя Киевской области — Михайла Бно-Айрияна», — сказал президент, подписывая указ о назначении.

Новому главе области 35 лет, по образованию он является экономистом-международником. Работал заместителем директора по коммуникациям и международному сотрудничеству ГП «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго», директором департамента стратегического планирования в Минэнергетики.

Напомним, ранее Зеленский назначил Игоря Бондаренко председателем Закарпатской областной государственной администрации и в этот же день представил нового губернатора Львовской области Маркияна Мальского.

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