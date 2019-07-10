Украина предпоследней в Европе ввела рыночные отношения в электроэнергетике

Украина



В Украине успешно стартовал рынок электроэнергии. В стране ввели временную европейскую модель энергорынка. Такое мнение озвучил польский консультант по вопросам функционирования энергорынка Украины Кшиштоф Рогульски в интервью «Главкому».

«Многие подозревали, что будет хуже, чем произошло в действительности. Но не было ничего такого, чего бы не было в других странах. Когда перед запуском энергорынка меня убеждали в необходимости перенести срок на три месяца или даже на год, я предложил представителям облэнерго (теперь это операторы системы распределения. — Авт.), которых мы обучали работе в новых условиях, написать мне план, что нужно сделать для того, чтобы быть лучше готовым, чем сегодня. Но никто ничего так и не написал. Зачем же переносить сроки?» — заявил Рогульски.

По мнению эксперта, запуск рынка электроэнергии в Украине прошел успешно: «Все прошло более-менее нормально — все, кто хотел, сделали необходимые закупки. Важно, чтобы работал форвардный рынок, ведь только он дает гарантию цены на поставку электроэнергии на год, а также рынок на сутки вперед».

Кшиштоф Рогульски рассказал, что он уже в шестой раз принимает участие в реформировании энергорынка, а до этого были рынки Польши, Казахстана, Венгрии, Чехии, Словакии. И отметил, что Украина реформирует свой энергорынок предпоследней из стран Европы.

«Реформирование энергорынков всех этих стран предусматривало переход от предыдущей модели английского пула к рынку прямых контрактов: предыдущая модель не способствовала конкуренции между субъектами рынка. До 1 июля Украина оставалась предпоследней страной Европы (последняя — Беларусь. — Авт.), энергорынок которой все еще работал по предыдущей модели», — сообщил Рогульски.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины «О рынке электрической энергии». Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов, как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок и балансирующий рынок.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter