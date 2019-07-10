- 18:30 Дожди и температурные качели: синоптики дали прогноз погоды в Украине на июль
- 18:26 На Донбассе подбили грузовик с военными: ВСУ понесли потери
- 18:20 Зеленский открыл Чернобыльскую зону для туристов
- 18:19 Нападение на нардепа в Киеве: Береза назвал заказчика
- 18:05 Педофилы стали чаще насиловать украинских детей: в чем причины?
- 18:03 На девушку в аэропорту уронили шкаф: стали известны последствия
- 17:59 СБУ нашла российского "крота" в Нацгвардии
- 17:56 Власти Ирана отпустили арестованного украинского путешественника
- 17:35 Диадема Кейт Миддлтон и бабушкино кольцо: что делать со свадебными атрибутами после торжества
- 17:28 "Не позволим": Зеленский жестко ответил на вопрос о телеканалах Медведчука
- 17:26 Трубу уличили в нарушении антикоррупционного законодательства, — СМИ
- 17:16 "Как какой-то гопник": чиновник, которого выгнал Зеленский, подает на него в суд
Дожди и температурные качели: синоптики дали прогноз погоды в Украине на июль
Первая десятидневка июля «порадовала» украинцев «сентябрьской свежестью». Некоторые синоптики обещают, что такая дождливая и холодная погода продержится весь второй месяц лета, а на жару рассчитывать не придется. Действительно ли такая погода удержится в Украине на пике лета, «ФАКТЫ» решили узнать у известных украинских синоптиков.
Как сообщил «ФАКТАМ» начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Былик, в ближайшее время не стоит рассчитывать на изменение синоптической картины.
— Погода в Украине останется, такой же, как и в минувшие дни, — сказал Владислав Былик. — В ближайшее время, но всей территории страны будет прохладно, возможны кратковременные дожди.
В четверг, 11 июля, дожди ожидаются по всей стране, они будут сопровождаться порывами ветра, скорость которого достигнет 10 метров в секунду. На западе днем ожидается 18 градусов тепла, а на юге столбики термометров поднимутся до отметки плюс 25.
В пятницу, 12 июля, Украину накроют грозы с сильным ветром. Во Львовской области днем будет довольно холодно, всего лишь плюс 18. Теплее в пятницу будет в Херсонской области — до 25 градусов тепла.
В субботу, 13 июля, грозовые дожди с сильными порывами ветра сохранятся везде, кроме центральных и южных областей. Температура будет такой же, как и в пятницу.
В воскресенье, 14 июля, на юге и востоке дожди практически прекратятся. Днем на западе будет холодно, там ожидается не более 19 градусов тепла, а вот на юге столбики термометров достигнут отметки плюс 25.
В понедельник, 15 июля, кратковременные дожди пройдут на западе, севере и в центре Украины, они будут сопровождаться сильными порывами ветра — до 10 метров в секунду. Днем столбики термометров на западе опустятся до отметки 19 градусов тепла, на юге страны ожидается до 23 градуса тепла, а ночью похолодает до плюс 8.
А вот народный синоптик Владимир Деркач сказал «ФАКТАМ», что на смену холоду скоро придет тепло.
— Но сильной жары не будет, так как возможны дожди, — говорит народный синоптик. — В середине июля умеренное тепло будет чередоваться с холодом, а вот осадков не будет. Вторая декада месяца ожидается дождливой и прохладной. А вот конец июля не улучшит общую картину: возможны дожди, а погожих и теплых дней будет мало.
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань в интервью «ФАКТАМ» обещал, что весь июль будет дождливым, ожидаются также температурные качели. «Несколько циклонов которые пройдут над Украиной в июле, принесут дожди, которые накроют практически всю страну», — сказал Горбань.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», некоторые ученые обещают, что лето-2019 может стать самым жарким в истории. На это указывает то, что на Аляске зафиксирована рекордно высокая температура.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"