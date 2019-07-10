Дожди и температурные качели: синоптики дали прогноз погоды в Украине на июль

Украина

Первая десятидневка июля «порадовала» украинцев «сентябрьской свежестью». Некоторые синоптики обещают, что такая дождливая и холодная погода продержится весь второй месяц лета, а на жару рассчитывать не придется. Действительно ли такая погода удержится в Украине на пике лета, «ФАКТЫ» решили узнать у известных украинских синоптиков.

Как сообщил «ФАКТАМ» начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Былик, в ближайшее время не стоит рассчитывать на изменение синоптической картины.

— Погода в Украине останется, такой же, как и в минувшие дни, — сказал Владислав Былик. — В ближайшее время, но всей территории страны будет прохладно, возможны кратковременные дожди.

В четверг, 11 июля, дожди ожидаются по всей стране, они будут сопровождаться порывами ветра, скорость которого достигнет 10 метров в секунду. На западе днем ожидается 18 градусов тепла, а на юге столбики термометров поднимутся до отметки плюс 25.

В пятницу, 12 июля, Украину накроют грозы с сильным ветром. Во Львовской области днем будет довольно холодно, всего лишь плюс 18. Теплее в пятницу будет в Херсонской области — до 25 градусов тепла.

В субботу, 13 июля, грозовые дожди с сильными порывами ветра сохранятся везде, кроме центральных и южных областей. Температура будет такой же, как и в пятницу.

В воскресенье, 14 июля, на юге и востоке дожди практически прекратятся. Днем на западе будет холодно, там ожидается не более 19 градусов тепла, а вот на юге столбики термометров достигнут отметки плюс 25.

В понедельник, 15 июля, кратковременные дожди пройдут на западе, севере и в центре Украины, они будут сопровождаться сильными порывами ветра — до 10 метров в секунду. Днем столбики термометров на западе опустятся до отметки 19 градусов тепла, на юге страны ожидается до 23 градуса тепла, а ночью похолодает до плюс 8.

А вот народный синоптик Владимир Деркач сказал «ФАКТАМ», что на смену холоду скоро придет тепло.

— Но сильной жары не будет, так как возможны дожди, — говорит народный синоптик. — В середине июля умеренное тепло будет чередоваться с холодом, а вот осадков не будет. Вторая декада месяца ожидается дождливой и прохладной. А вот конец июля не улучшит общую картину: возможны дожди, а погожих и теплых дней будет мало.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань в интервью «ФАКТАМ» обещал, что весь июль будет дождливым, ожидаются также температурные качели. «Несколько циклонов которые пройдут над Украиной в июле, принесут дожди, которые накроют практически всю страну», — сказал Горбань.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», некоторые ученые обещают, что лето-2019 может стать самым жарким в истории. На это указывает то, что на Аляске зафиксирована рекордно высокая температура.

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