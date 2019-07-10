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- 13:59 Печерский суд отказал в аресте имущества экс-президента Украины
Печерский суд отказал в аресте имущества экс-президента Украины
Печерский суд Киева отказал Генеральной прокуратуре в аресте имущества третьего Президента Украины Виктора Ющенко. Напомним, соответствующее ходатайство в суд подавала Генеральная прокуратура.
О решении суда Украине Молодой сообщил адвокат Ющенко Виталий Наум.
По его мнению, выдвигая подозрения его клиенту, в ГПУ пытаются «сделать себе пиар или скрыть те недостатки, отсутствие результатов, которые есть в других делах».
«Понятно, что все неудачи нужно чем-то перекрывать, а личность Ющенко, она как раз позволяет сказать, что мы нашли что-то новое, мы двигаемся дальше», — заявил адвокат Укринформу.
Напомним, ранее Виктор Ющенко сообщил о получении подозрения в сговоре с Виктором Януковичем в его бытность премьер-министром, целью которого являлось завладение последним урочищем «Межигорье».
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