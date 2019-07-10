Диадема Кейт Миддлтон и бабушкино кольцо: что делать со свадебными атрибутами после торжества

Стиль жизни

Готовясь к свадьбе, женщины практически не выходят из соответствующих магазинов — они тщательно и придирчиво перебирают весь ассортимент, останавливая свой выбор на том, что нравится им больше всего — платье, туфлях, фате. Но вот свадьба отгремела, и перед вчерашней невестой встает вопрос: что делать с вещами дальше — оставить на память, продать, подарить? О том, как поступить со свадебными атрибутами после свадьбы, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала женский тренер и психолог Диана Щербанская.

— Все вещи, которые надевает человек, несут его энергию, — говорит Диана. — И это не зависит от того, свадебные они или нет. Если же речь идет о свадебной одежде, количество энергетики, которая в ней сосредоточена, увеличивается в разы. Свадьба — одно из самых приятных событий в жизни любой женщины, если, конечно, она выходит замуж по любви. Поэтому платье, обувь и фата, которые она надевает, являются для нее символом исполнения желаний и будущей счастливой жизни. С ними, наверное, может сравниться только одежда, которую они выбрали для на своего малыша при выписке из роддома.

— Как же поступать с такими вещами?

— Тут есть несколько вариантов. Если платье не было ярко выраженного свадебного характера — например, элегантное платье или костюм, к тому же не белого, а бежевого, нежно-голубого, нежно-розового или цвета слоновой кости, — его вполне можно носить в повседневной жизни. То же можно сказать и об обуви: лодочки классического фасона впишутся в любой гардероб, а туфли на высоченном каблуке с бантиками, розочками и стразами — вряд ли. Фата, какой бы она ни была, в послесвадебной жизни точно не пригодится. А значит, платье с корсетом и кринолином, чересчур нарядную обувь и фату нужно будет или задвинуть в самый дальний угол гардеробной, где они будут пылиться без толку, или продать.

— Просто так — взять и продать?

— Нет, не просто так. Сначала надо убрать с вещей энергетику. Зачем отдавать счастье и радость другой женщине? Пусть она наработает и накопит свои. Для этого вполне достаточно взять платье или туфли в руки, вспомнить, как вы были счастливы, когда их надевали, от всей души мысленно поблагодарить их за те счастливые минуты, которые в них пережили. Заключительная стадия ритуала особенно важна: вы должны увидеть в них не символ, каковым они были до этого времени, а просто вещь, каких много вокруг. В отличие от символа, вещь, которая стала вам не нужна, вполне можно и продать, и подарить. Пусть она теперь послужит кому-нибудь другому.

— Как быть с букетом невесты, который принято бросать на свадьбе? Что делать девушке, которая его поймала?

— Принято считать, что та, которой это удастся (а конкуренция в таких случаях сумасшедшая), скоро и сама выйдет замуж. Это делает букет невесты не просто цветами, а ритуальным предметом. Но с ним тоже нужно провести своеобразный ритуал. Вы, конечно, можете отнести его домой, поставить в вазу, потом засушить и снова поставить в вазу или повесить на стену, но свою основную задачу — выдать вас замуж — он тогда не выполнит. В доме нельзя хранить ритуальные предметы.

— Что же с ним делать?

— Такой предмет должен участвовать в ритуале, но связанной с ним культуры у нас пока нет: традиция ловить букет пришла к нам с Запада, поэтому сами мы пока не знаем, как его проводить. Рекомендую девушкам, которым удалось его поймать, придумать свой ритуал.

— И можно будет получить результат?

— Конечно! Любой ритуал — всего лишь команда, которую мы даем своему подсознанию, приказывая ему исполнить то или иное наше желание. При этом совершенно неважно, поступали так люди десятки и сотни лет или вы все придумали сами пять минут назад — желание все равно исполнится. Так что напрягите свою фантазию — она решит, как вам поступить. Можно, например, дождаться дня Ивана Купалы, отнести букет к реке и, подобно обрядовому венку, опустить в воду. Венки, которые девушки плели и пускали плыть по воде в этот праздник, считались приворотными. Нужно было при этом загадать желание, в нашем случае — о том, чтобы выйти замуж. Срабатывала примета на все сто процентов. Так почему бы этим ритуалом не воспользоваться? Если до этого праздника далеко — скажем, на улице осень, а вы не хотите зимовать с букетом, идите к реке сразу, пока она не покрылась льдом.

Если с этим букетом невеста венчалась в церкви, то он потребует большего уважения. В таком случае можно отнести его в храм и оставить там, присовокупив просьбу об исполнении вашего желания. Главное — верить, что оно сбудется.

— Можно ли носить обручальное кольцо, доставшееся по наследству от мамы, бабушки или свекрови?

— Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, такое украшение несет вам силу и энергию рода, которому оно принадлежало, поэтому является вещью полезной. С другой, до вас его носил не род в целом, а конкретный человек — мама или свекровь — чьи обстоятельства жизни, возможно, были не самыми радужными.

— А как же диадемы, которые надевают на свадьбу европейские принцессы? Например, Кейт Миддлтон выходила замуж в украшении принцессы Дианы, жизнь которой, несмотря на ее положение, была нелегкой, а смерть — трагической…

— Во-первых, они не носят эти украшения постоянно, а надевают только на торжественные мероприятия, к которым относится и свадьба. Во-вторых, даже диадема, в которой до Кейт Миддлтон венчалась ее покойная свекровь, принадлежала не конкретно ей, а британской королевской семье, а это уже совсем другое дело. Что же до кольца вашей бабушки, то носить его можно после соответствующей обработки: промойте его под проточной водой — она очень хорошо убирает информацию, мысленно поблагодарите всех родственниц, которые, возможно, его носили и смело надевайте на палец.

Ранее психолог Диана Щербанская в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала, почему возникли свадебные приметы и стоит ли обращать на них внимание.

«ФАКТЫ» также писали о том, как, по мнению психолога, подобрать сумку к своему характеру.

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