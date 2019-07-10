Возвращение легенды: София Ротару впервые за 10 лет дала концерт в Киеве (фото, видео)

Шоу-бизнес

В Киеве в Экспоцентре стартовал музыкальный фестиваль Atlas Weekend. Это уже пятый, юбилейный фест в столице Украины, на который съезжаются тысячи меломанов со всей страны. За шесть дней на девяти сценах выступят более 250 артистов: от молодых украинских исполнителей, до легенд шоу-бизнеса и мировых знаменитостей.

По традиции первый день фестиваля — бесплатный. Организаторы полностью посвятили его украинской музыке. На нескольких локациях выступили самые разноплановые молодые группы, популярные артисты и легенды украинской сцены: Виталий Козловский, группа «Агонь», Alekseev, NK Настя Каменських, ONUKA, «БЕZОбмежень», Павло Зібров, DZIDZIO и многие другие.

С особым нетерпением публика, а это в основном молодые люди до 30, ждала выступления народной артистки СССР Софии Ротару, песни которой вот уже 50 лет поют поклонники разных поколений в Украине и далеко за ее пределами.



*Злате Огневич удалось поймать Софию Ротару за кулисами

София Михайловна около 10 лет не давала сольных концертов в Киеве, лишь изредка появлялась в новогодних концертах. А после проблем со здоровьем в прошлом году, когда Ротару госпитализировали прямо со сцены, ходили слухи, что певица решила отказаться от больших концертов и сосредоточиться на своем здоровье.

К радости поклонников цветущая София Ротару в сопровождении балета появилась на главной сцене Atlas Weekend. Многотысячная публика приветствовала звезду бурными овациями. Зрители явно соскучились. Артистка прекрасно выглядела в блестящем черном платье и коротком пиджачке, образ дополняло массивное украшение на шее.

Открыла свое выступление легендарной «Червоной рутой», каждую строчку которой подпевали зрители. Также исполнила несколько хитов: «Одна калина», «Лаванда», «Я назову планету именем твоим», «Хуторянка», «Я ж его любила» из мюзикла «Сорочинская ярмарка».

«Девушки, эту песню я посвящаю вам», — обратилась звезда со сцены.

Она также представила новую песню «Музыка моей любви». После каждой композиции зрители одаривали певицу бурными аплодисментами. Видно было, что София Ротару соскучилась по ним. Она буквально расплывалась в улыбке и не уставала благодарить. На прощание она пожелала всем мира.

«Я желаю вам любви, процветания и мира всем нам», — сказала Ротару перед тем, как покинуть сцену и уступить место группе MOZGI.

Потап со своим взрывным коллективом завершили первый вечер фестиваля, устроив горячую дискотеку под открытым небом. «Просто разорвали Атлас», — написал он позже в Instagram и опубликовал яркие фото с выступления.

Первый день фестиваля показал, что вкусы украинских меломанов абсолютно разные. Молодежь зажигала под «Хрещатик» Павла Зиброва, а потом под хиты DZIDZIO. Он, кстати, приготовил, подарки для своих поклонников — прямо со сцены бросал зрителям кепки, футболки со своими логотипами, а также новые диски.

Перед выступлением солист группы Михаил Хома признался, что не совсем хорошо себя чувствует. Он встал пять утра, чтобы успеть на съемочную площадку нового фильма, в котором играет главную роль. Во время съемок одного из эпизодов ему здорово досталось палкой по спине.

«Это просто жесть. Боль была нереальной. Ребро под вопросом, надо делать рентген», — признался артист. Но на сцене не подавал и виду, задорно танцевал и общался со зрителями без намека на страдания.

Настя Каменских в откровенном образе исполнила свои самые популярные хиты «Попа, как у Ким», «Тримай», Peligroso. Исполняя лирическую «Обіцяю» она со сцены в который раз призналась в любви своем мужу Потапу.

Кстати, в этом году организаторы позаботились, чтобы все имели возможность хорошо провести время и пригласили сурдопереводчиков, которые на огромных экранах сопровождали выступления всех артистов.

Впереди еще пять насыщенных фестивальных дней. Фаны из разных городов разбили палатки в специальной зоне Экспоцентра. Вход на фестиваль в дальнейшем — платный. Билет на один день фестиваля стоит от 1450 до 3650 гривен. Абонемент на все дни обойдется от 3500 до 8750 гривен.

В Киев уже приехала победительница «Евровидения» Нетта Барзилай, которая выступит на главной сцене 10 июля. В этот же день свое творчество представят MELOVIN, LITTLE BIG и главные звезды BLACK EYED PEAS.

Хедлайнеры 11 июля — DA CANDY, Matoma, Chase & Status, The Chainsmokers. 12 июля выступят GREEN GRAY, Арсен Мирзоян, Сергей Бабкин, группы «Сплин», «Скрябин & Юркеш», «Ляпис-98». 13 июля будут зажигать KAEF, YARMAK, ЛСП, возможно A$AP Rocky.

Пока что выступление одного из хедлайнеров Atlas — американского рэпера A$AP Rocky остается под вопросом. Дело в том, что его арестовали в Швейцарии по подозрению в нападении. Организаторы говорят, что вопрос с приездом скандального артиста решится на днях.

«В среду-четверг будет финальное решение Верховного суда Швеции, после которого все будет понятно. Нас менеджмент заверил, что есть большая вероятность, его приезда», — заявил организатор фестиваля Atlas Weekend Дмитрий Сидоренко.

Он добавил, что в настоящее время организаторы ведут переговоры с представителями артистов, которые могли бы заменить репера. «В крайнем случае, будет замена», — комментирует Сидоренко.

И в последний фестивальный день выступят Bahroma, «Друга Ріка», The Hardkiss, Liam Gallagher.

Напомним, в 2018 году в первый день фестиваля, когда хедлайнером был Олег Винник, пришло более 154 тысяч гостей. А за все дни — более полумиллиона человек. В этом году организаторы ждут не меньшего ажиотажа. Фестиваль продлится до 14 июля.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что на время работы фестиваля изменили работу городского транспорта, а таксисты взвинтили цены.

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