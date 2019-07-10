В Киеве из-за музыкального фестиваля изменена работа общественного транспорта

Общество и люди

В Киеве открылся музыкальный фестиваль Atlas Weekend-2019, на который 9 июля желающие могли попасть бесплатно. Это право сохраняется и на все последующие дни работы для детей до 12 лет, пенсионеров, инвалидов 1 и 2 групп, воинов АТО с удостоверением инвалида войны. Люди с ограниченными физическими возможностями смогут воспользоваться специальными платформами, чтобы посмотреть и послушать концертную программу на территории выставочного центра, где установлено восемь сцен (в зависимости от стиля музыки) для участников праздника.

На шесть дней Киев станет музыкальным центром Европы. С 2015-го в первой половине июля в украинской столице традиционно проходит это мероприятие. Состав выступающих разнообразный: участниками праздника музыки станут в том числе The Black Eyed Peace и Asap Rocky, победительница «Евровидения-2018» Netta и более 250 украинских и иностранных артистов и групп.

Как и в прежние годы, в столице приняли решение насчет транспортного обеспечения: чтобы люди смогли посетить фестиваль, насладиться праздником, а после этого комфортно добраться домой, метро и наземный общественный транспорт будут работать на час дольше в ночь на 10-е, а также на 13 июля. Во время проведения музыкального мероприятия при необходимости (в зависимости от пассажиропотока) ограничат вход пассажиров на станции «Выставочный центр» и «Васильковская».

Перевозка пассажиров наземным транспортом организована после прохождения последних составов в подземке. Продолжат свою работу маршруты, курсирующие возле станций метро:

- автобусы №№ 3Т, 56, 99;

- троллейбусы №№ 3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 43, 45;

- трамваи №№ 8, 28, 33;

- автобусы режиме маршрутного такси — №№ 166, 182, 208, 500, 502, 550.

В ночь на 11-е, 12-е, 14-е и 15 июля на один час дольше на маршрутах будут работать троллейбусы №№ 11, 12, 43, 45, автобус № 56 и автобус в режиме маршрутного такси № 208.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве из-за ремонта дороги на два месяца закрыли важный троллейбусный маршрут.

Также «ФАКТЫ» информировали о том, что в связи с капремонтом путепровода движение трамваев № № 1 и 3 временно приостановлено, а для пассажиров организовали автобусные маршруты.

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