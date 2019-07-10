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Украина

Аграрная партия стремительно наращивает электоральную поддержку

14:51 10 июля 2019 304
соцопрос
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Аграрная партия имеет большие шансы попасть в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом изучения общественного мнения с 1 по 7 июля.

Если в конце июня социологи давали политсиле 0,9% голосов избирателей, то за три недели рейтинг Аграрной партии вырос почти втрое. Сегодня на досрочных парламентских выборах Аграрную партию готовы поддержать 3,1% избирателей.

Как отмечают эксперты, Аграрную партию, которая уже несколько лет подряд занимает лидирующие позиции на местных выборах и имеет большую электоральную поддержку в сельской местности, считают опасным конкурентом для нынешних лидеров парламентских выборов.

По мнению социологов, стремительный рост рейтинга Аграрной партии указывает на то, что политическая сила имеет шансы преодолеть проходной барьер и попасть в Верховную Раду.

Социологи Украинского института изучения общественного мнения с 1 по 7 июля опросили 2012 респондентов из всех областей, кроме оккупированных Россией отдельных районов Донетчины и Луганщины и полуострова Крым, методом личного интервью.

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