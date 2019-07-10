Негрич инициировал усиление ответственности за разрушение архитектурных памятников

Украина

Усилить на законодательном уровне ответственность за уничтожение исторических памятников предлагает депутат Киевсовета Николай Негрич.

Политик убежден, что только так можно сберечь те архитектурные достижения, которые еще сегодня сохранились в разных уголках Украины.

«Мне часто приходится ездить по стране. И я вижу, что делается с архитектурными памятниками. Особенно, когда речь идет о маленьких городках. Их просто сносят, нарушая закон и без оглядки на то, что за это может быть ответственность. Поэтому я убежден, что существующий Закон об охране памятников мы должны доработать, усилить ответственность за его нарушение», — заявил Николай Негрич.

По словам народного депутата, на законодательном уровне нужно ввести штрафы для владельцев памятников, которые сознательно доводят их до разрушения.

«Сегодня мы видим, как частные владельцы покупают землю, на которой есть исторические или культурные достопримечательности. И потом сознательно доводят их до такого состояния, что реконструировать это место уже нельзя — остается только сносить. Если достопримечательность запущена, то владелец должен уплатить такой штраф, чтобы ему было гораздо выгоднее реконструировать памятник, чем уничтожать. Другой вариант — корректировать налог на землю в зависимости от того, в каком состоянии находится памятник архитектуры: если в плохом, то владелец заплатит больше денег в бюджет, если поддерживает его в хорошем состоянии — налог будет меньше», — добавил Николай Негрич.

Парламентарий убежден, что такая законодательная инициатива станет большим шагом в сохранении украинской истории: «Украине есть чем гордиться. У нас сохранилось невероятное количество достопримечательностей, которые часто из-за равнодушия власти просто разваливаются на глазах. Убежден, что это наша главная задача — сохранить для детей то, что еще можно спасти».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Николай Негрич предложил ввести программу комплексных ремонтов дворов в спальных районах столицы. По его словам, такой подход позволит за несколько лет навести порядок во всех киевских дворах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter