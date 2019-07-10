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Призер Олимпийских игр спас тонущего человека (видео)
37-летний итальянский пловец Филиппо Маньини стал настоящим героем. Отдыхая на одном из пляжей Сардинии со своей девушкой, известной в стране телеведущей и моделью Джорджией Пальмас, спортсмен заметил тонущего человека недалеко от берега. Недолго думая, Маньини бросился на помощь и успел к утопающему быстрее спасателей.
«Мужчина был в замешательстве и выглядел очень напуганным, наглотавшись большого количества воды. Когда я доплыл до него, он даже не мог говорить, и его было нелегко поднять в лодку, поэтому пришлось положить его на надувной матрас, который любезно предоставили плававшие рядом люди», — рассказал спаситель в комментарии телеканалу BBC.
Тонувшим оказался 45-летний Андреа Бенедетто, которого сразу же после инцидента доставили в больницу. «Через пару часов я был в госпитале, и уже там осознал, что Филиппо Маньини спас мне жизнь. Но у меня не было возможности поблагодарить его, поскольку мы не контактировали больше. Надеюсь, у меня будет возможность пообщаться с ним и поблагодарить лично», — сказал спасенный мужчина.
Отметим, что у Маньини за плечами достаточно успешная карьера в плавании. Он — бронзовый призер Олимпиады в Афинах-2004 в эстафете 4×200 метров вольным стилем, где итальянцы уступили лишь США и Австралии с непревзойденными Майклом Фелпсом и Яном Торпом в составе, также четырежды становился чемпионом мира и 17 раз чемпионом Европы на 100- и 200-метровках.
«Бронзовый» заплыв Италии на Олимпиаде в Афинах-2004
Впрочем, есть у Маньини и черная страница в карьере. В ноябре 2018-го Филиппо был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, поскольку был признан виновным в использовании или попытке использования запрещенных препаратов, а также в соучастии в допинговой схеме находящегося под следствием доктора Гвидо Порцеллини.
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