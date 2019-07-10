Открытый перелом: в «Жулянах» на девушку упал шкаф (фото)

Происшествия

В среду, 10 июля, в аэропорту «Киев» им. Сикорского произошло ЧП — травмировалась 18-летняя девушка, на которую упал шкаф. Об инциденте в Facebook сообщила Iva Repnytska. Ранее в этом аэропорту самолет столкнулся с наземным источником электропитания и опрокинул на бок вспомогательный автомобиль.

По словам Iva Repnytska, все случилось в 10 часов утра с подругой ее дочери. Сотрудники аэропорта перевозили в зале терминала шкаф без закрепления на тележке. В результате вибрации шкаф упал на ногу девушки. Она получила открытый перелом двух пальцев. Представительница аэропорта вызвала медицинских работников. Сотрудники «Жулян» обещали провести служебное расследование по инциденту.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП с пассажирским самолетом из Анталии в аэропорту «Киев», в котором перед посадкой горело крыло и отвалились колеса. В последствии это воздушное судно утилизировали.

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