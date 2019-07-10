Украина

День апостолов Петра и Павла: что нужно сделать, чтобы не упустить свое счастье

12 июля христиане восточного обряда отмечают День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В Украине этот праздник всегда почитался особо. Люди готовились к нему заранее: белили хаты, выполняли необходимые ремонтные работы, убирали во дворе и в доме, украшали рушниками стены и угол с иконами. Хозяйки хлопотали над праздничным обедом. 12 июля Петров пост заканчивается. Но в этом году праздник пришелся на пятницу — постный день, поэтому на стол, за которым традиционно соберется вся семья, можно подать рыбные и овощные блюда. А уже начиная с субботы в меню верующих вернутся мясо и молочные продукты.

В старину в ночь на Петра и Павла, как и перед Пасхой, спать ложились только малыши да старики: согласно поверью, кто не заснет до рассвета, тот счастливым и здоровым будет весь год. Ну, а утром все нарядно одевались и шли в храм на праздничную службу, пропустить которую считалось большим грехом.

Святой Петр (до крещения его звали Симоном) — брат апостола Андрея Первозванного, который и привел его к Иисусу Христу. Рыбак Петр стал первым из 12 апостолов Господа. Как-то Спаситель спросил своих учеников, за кого они его почитают. Ответы были разные, но ни один не был близок к истине. И только Петр сказал: «Ты — Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус произнес: «Блажен ты, Симон… потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах. И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». После Тайной Вечери Христос сказал, что Петр вскоре трижды отречется от своего Учителя. Так и произошло. Тем не менее, простив ему предательство, Спаситель по Вознесении наделил Петра пастырской властью. С этого момента апостол начал проповедовать христианское учение. Согласно Священному преданию, святой Петр совершал великие чудеса: воскрешал мертвых, исцелял больных и немощных. Павел же (до апостольского служения Савл) не был знаком с Христом во время земной жизни Спасителя и не был одним из 12-ти или 70-ти апостолов. Однако, как и Петр, считается первоверховным. Он был представителем богатого римского рода и по на­след­ству от ро­ди­те­лей по­лу­чил вы­со­кое зва­ние рим­ско­го граж­да­ни­на. Получил хорошее образование. Окончил Иеру­са­лим­скую рав­вин­скую ака­де­мию. Сначала Савл ненавидел христиан, оставаясь верным иудейской вере. Фарисей преследовал учеников Христовых в Иерусалиме и даже принимал участие в побивании камнями первомученика Стефана. Однажды, когда Савл направлялся в Дамаск, про­изо­шло чудо, вследствие которого го­ни­тель Хри­ста пре­вра­тил­ся в его рев­ност­ного слу­жи­те­ля. Он увидел в небе сияние, от которого ослеп и упал. В этот момент Павел услышал голос с Небес: «Савл, Савл, что ты го­нишь Ме­ня? — Он ска­зал: Кто Ты, Гос­по­ди? Гос­подь же ска­зал: Я Иисус, Ко­то­ро­го ты го­нишь. Труд­но те­бе ид­ти про­тив рож­на».Три дня Савл не ви­дел. Он не мог ни есть, ни пить. А затем один хри­сти­анин по име­ни Ана­ния окрестил его, исцелив при этом и ду­хов­но, и те­лес­но. Апостол Павел проповедовал христианство в Аравии, Дамаске и других краях. Исцелял даже неверующих язычников, за что те почитали его как Бога. Силой слова и духа убеждали людей в истинности христианской веры апостолы Петр и Павел. Петр считается автором двух Соборных посланий, вошедших в Новый Завет, а перу Павла принадлежат 14 посланий общинам и отдельным людям, составляющих значительную часть Нового Завета и являющихся одними из главных текстов христианского богословия. Павел был схвачен в Иерусалиме и доставлен по его просьбе в Рим, где по приговору суда обезглавлен 29 июня — в тот же день, когда был распят апостол Петр (67−68 год по Р. Х.).

Согласно народным верованиям, в обязанности этих святых входит следить за своевременным сбором урожая. Видимо, так сложилось потому, что в Украине день памяти первоверховных апостолов обычно приходится на начало жатвы. «Святий Петро за плугом ходить, святий Павло воли водить», — говорили люди.

В некоторых регионах Украины в праздник отмечается день рыбаков, поскольку апостол Петр сам был рыбаком и считается их покровителем.

Кроме того, украинцы называли Петра и Павла защитниками домашней скотины. Поэтому отмечали еще и праздник пастухов. А так как пасли скот в основном подростки, то самым веселым день был, конечно, у детей.

Рано утром мамы выпекали для ребятишек очень вкусные творожные пирожки — мадрыки. Набрав на всю компанию мандрыков, дети отправлялись на пастбище. На холме, с которого хорошо видно все стадо или отару, устраивали место для обеда — «Петра». Для этого вокруг будущего «стола» выкапывали небольшую канавку, чтобы в нее было удобно поставить ноги. Затем «стол» покрывали скатертью и выкладывали еду. Днем к детям наведывались взрослые, да не с пустыми руками, а с гостинцами и всякими вкусностями. Все вместе садились обедать. Праздник продолжался до вечера. Дети если сладости, пели, играли, плели веночки из трав и цветов и вешали их на рога коровам. Пока детвора развлекалась, за скотиной присматривали родители. Когда юные пастухи возвращались вечером домой, все село выходило их встречать. Такая традиция до сих пор сбереглась во многих селах Прикарпатья и Карпат.

Кстати, по поводу мандрыков есть одна забавная легенда. Однажды апостолы Петр и Павел отправились вместе «мандрувати», чтобы проповедовать евангельское учение. По дороге они сели под деревом отдохнуть и задремали. В это время прилетела кукушка, вытащила у них из котомки мандрыку и уже было начала клевать, как вдруг подавилась. С тех пор в народе говорят: «На Петра і Павла зозуля мандрикою вдавилася». Эта пословица связана с тем, что с этого дня кукушки обычно перестают куковать.

Приметы этого дня Дождь на Петра и Павла сулит богатый урожай хлебов На Петров день дождь — урожай не худой, два дождя — хороший, а три — богатый.

Петр-Павел жару прибавил

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