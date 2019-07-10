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"Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта": конфликт Зеленского с чиновником получил продолжение (видео)
В сеть попало видео, снятое после конфликта президента Украины Владимира Зеленского с секретарем Бориспольского городского совета Ярославом Годунко.
«Щас позвоню Баканову по поводу этого черта», — сказал президент на видео после совещания в Борисполе.
В сети возникла буря возмущения такими словами президента. Пользователи считают, что главе государства не следует так выражаться.
«Федорович отдыхает («, — написал один из них.
«Какое ж оно борзое. Были у нас разные президенты, но это просто подворотня», — добавил другой.
Как писали «ФАКТЫ», ранее во время рабочей поездки в Борисполь президент Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунко, назвав его «разбойником». Поводом стала информация СМИ о том, что ранее он был осужден по статье о причинении тяжких телесных повреждений.
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