"Иди, гуляй": Зеленский дерзко выгнал чиновника с совещания в Борисполе (видео)

Политика

Во время рабочей поездки в Борисполь президент Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунко, назвав его «разбойником». Поводом стала информация СМИ о том, что ранее он был осужден по статье о причинении тяжких телесных повреждений.

Сначала Зеленский поинтересовался у самого фигуранта дела, правда ли это, а затем в грубой форме указал ему на дверь.

«Иди гуляй», — сказал глава государства, после чего к чиновнику подошел сотрудник Управления государственной охраны, чтобы помочь ему выйти из зала заседаний.

Отметим, что поведение президента понравилось не всем собравшимся. В сети также усомнились в полномочиях Зеленского отдавать подобные указания сотрудникам УГО.

«Интересно, на каком основании сотрудники Управления госохраны вывели его (чиновника. Ред.) под руку? Потому что президент приказал?», — поинтересовался Юрий Смирнов, опубликовав видео.

Через некоторое время в сети появилось и продолжение этого видео. В кадре Зеленский заявляет, что собирается «пожаловаться» на «разбойника» в СБУ.

Напомним, в Борисполе президент представил нового главу областной государственной администрации Михайла Бно-Айрияна.

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