Общество и люди

Учителям в Украине резко повысили зарплату: кто сколько будет получать

Кроме того, что с 1 июля в Украине повышается прожиточный минимум, в связи с чем будут увеличены пенсии и многие социальные выплаты, правительство приняло решение о повышении заработных плат работникам образования. Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко.

«Правительство одобрило пакет решений, которые позволяют продолжить политику системного повышения зарплат педагогам. В первую очередь это касается воспитателей детсадов и внешкольных учреждений, а также молодых учителей, которые только приступают к работе», — цитирует Саенко УНН.



Решение принятое Кабмином 10 июля, позволит увеличить зарплаты на 20−70% по всему образовательному звену — от детского сада до вуза.



По словам Саенко, с января молодой учитель, который сегодня получает 5,4 тыс. грн в месяц будет получать более 7,643 грн, а опытный учитель — более 10,5 тыс. гривен. Для воспитателей детских садов вырастет не только зарплата, но и продолжительность отпуска — до 56 календарных дней.

Чиновник также отметил, что в 2017—2018 годах зарплаты школьных учителей выросли суммарно на 75% и продолжают расти в этом году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько в месяц получает президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter