Украина

Размер имеет значение: стало известно, кому в июле увеличат пенсии и социальные выплаты

С 1 июля в Украине повышается прожиточный минимум, в связи с чем будут увеличены пенсии и многие социальные выплаты. Об этом напоминает АиФ.

Сам рост прожиточного минимума связан с инфляцией и должен быть, согласно Закону о госбюджете увеличен до конца года еще два раза.

В частности, запланировано изменение прожиточного минимума для таких социальных групп украинцев:

дети до 6 лет: с 1 января 2019 года — 1626 грн, с 1 июля — 1699 грн, с 1 декабря — 1779 грн;

дети от 6 до 18 лет: с 1 января 2019 года — 2027 грн, с 1 июля — 2118 грн, с 1 декабря — 2218 грн;

трудоспособные граждане: с 1 января 2019 года — 1921 грн, с 1 июля — 2007 грн, с 1 декабря — 2102 грн;

лица, утратившие трудоспособность: с 1 января 2019 года — 1497 грн, с 1 июля — 1564 грн, с 1 декабря — 1638 грн.

За основу для увеличения пенсий и других выплат берут прожиточный минимум для тех, кто утратил трудоспособность. Перерасчету подлежат:

минимальные и максимальные размеры пенсий;

доплата за сверхнормативный стаж, предусмотренная статьей 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (кроме работающих пенсионеров, чья деятельность связана с получением дохода, который является базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование);

надбавка к пенсии за особые заслуги в соответствии с Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной»;

доплаты в соответствии с Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований»;

ежемесячная государственная адресная помощь инвалидам войны и участникам боевых действий;

минимальная пенсионная выплата людям с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой и инвалидам из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;

государственная социальная помощь на уход за инвалидами войны.

При этом изменятся и размеры выплат. Так,

минимальная пенсия составит 1564,00 грн,

максимальная пенсионная выплата — 15 640,00 грн,

минимальные размеры пенсий в связи с потерей кормильца в зависимости от количества нетрудоспособных иждивенцев будут для одного человека — 1564,00 грн (100%), для двоих — 1876,80 грн (120%), для троих и большего количества получателей — 2346,00 грн (150%),

минимальная пенсионная выплата инвалидам войны и участникам боевых действий, а также инвалидам из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС при инвалилности I группы составит 4457,40 (285%), II группы 3988,20 грн (255%), III группы — 3519,00 грн (225%), для участников боевых действий — 2580,60 грн (165%),

минимальный размер пенсии для людей с инвалидностью, по отношению к которым установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, I группа — 2346,00 грн (150%), II группа — 1955,00 грн (125%), III группа — 1720,40 грн (110%),

выплаты на детей с инвалидностью составят 1564,00 грн (100%).

Кроме того, предусмотрено увеличение и государственной социальной помощь на уход за инвалидами войны:

для людей с инвалидностью I группы подгруппы А — 1564,00 грн (100%),

для I группы подгруппы Б — 782,00 грн (50%),

для II группы — 391,00 грн (25%),

для III группы — 234,60 грн (15%).

Также будет пересмотрена и увеличена надбавка на иждивенцев в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», которая составит 782,00 грн (50%).

Важно, что перерасчет всех пенсий и выплат будет происходить автоматически, для этого не нужно идти в пенсионный фонд.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине ввели новый пенсионный возраст, и уже сейчас известно, кто не получит выплаты в 60 лет.

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